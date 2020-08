Mauvais temps visiblement pour le Sénégal. Après la série de décès enregistrée au cours du week-end écoulé, les médias ont annoncé le départ d’une figure très connue de la médecine sénégalaise. Il s’agit en effet du professeur Ibrahima Pierre Ndiaye. L’illustre disparu âgé de 78 ans était un spécialiste en neurologie. Le décès serait ainsi survenu à l’hôpital Principal. A en croire les témoignages recueillis suite à son décès, le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye aurait marqué très positivement le monde de la médecine dans son pays.

Un parcours élogieux

Selon les propos de Amadou Diouf, Doyen de la faculté de Médecine, pharmacie et odonto-stomatologie (FMPOS) de l’UCAD, l’illustre disparu « a, durant son parcours d’enseignant à l’université, formé cinq professeurs titulaires de chaire, 70 neurologues et publié près de 150 articles dans des revues scientifiques de renom ». « C’est un homme bien, rigoureux et ponctuel qui commence ses consultations à 6 heures », a poursuivi l’universitaire en guise de témoignages à l’endroit du professeur.

Celui que pleure la médecine sénégalaise serait un pur produit du système sénégalais. Il a en effet passé tout son cursus scolaire et universitaire dans son pays. Rappelons que le décès du professeur Ibrahima Pierre Ndiaye intervient dans un contexte où le Sénégal pleure plusieurs personnalités ayant marqué très positivement l’opinion publique.

Mauvais temps au Sénégal?

Le vendredi dernier, c’est le décès de l’ancienne journaliste de la RTS Reine Marie Faye (radiotélévision du Sénégal) qui a été annoncée. Elle était une figure assez connue de la télévision sénégalaise. Elle est connue comme une pionnière de la présentation en langue wolof. Plusieurs autres figures bien connues comme : Cheikh Ahmed Tidiane Niass, le khalife de Médina Baye, Mansour Kama, une des personnalités du patronat sénégalais sont également décédées au cours de ces derniers jours.