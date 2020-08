Le souvenir du cinquantenaire des indépendances en Afrique est encore vivace dans les mémoires. Chaque pays jubilaire, on s’en souvient, avait mis en branle le génie de son savoir-faire organisationnel pour marquer l’événement d’un sceau à la fois patriotique et nationaliste. Dix ans après les différentes festivités de la commémoration de ce cinquantenaire de l’accession des anciennes colonies africaines à la souveraineté internationale, les voici de nouveau en situation de célébrations d’anniversaires. Certains pays comme le Cameroun, le Togo et le Madagascar ont déjà sacrifié à la tradition. Le mois d’août verra se défiler sur l’autel du même sacrifice, d’autres pays comme le Bénin, le Niger et le Burkina Faso.

D’autres pays encore suivront sans tarder avec la Mauritanie le 28 novembre comme point d’orgue de tout le ballet événementiel et cérémonial. Il s’agit bien donc d’une année où 17 pays africains ont rendez-vous avec leur passé pour y revoir les marques d’une histoire commune burinée par les dérives et les atrocités de la colonisation. Mais aussi pour en recueillir l’essentiel de ce qu’il y a eu de combat pour l’émancipation, de foi en l’avenir, de refus d’asservissement pour l’égalité, de travail pour la dignité. Il s’agit d’une année où, comme Nations et fort de la diversité de leurs héritages respectifs, ces différents pays ont de nouveau à rebattre les cartes de leur sociologie politique et à tracer les sillons de leur positionnement de souveraineté face aux autres Nations. L’enjeu des anniversaires d’indépendance, nous le voyons, semble être décidément bien ailleurs que dans les revues de troupes aux allures folkloriques, les défilés militaires et civils aux couleurs de féodalité, et les « discours à la Nation » aux relents propagandistes.

De ce point de vue, la souveraineté des anciennes colonies occidentales ne peut se fortifier que par la prise de conscience des vrais défis géopolitiques du continent noir et par la rupture d’avec cette forme approximative, clientéliste, vorace et intentionnellement arbitraire de gouverner les peuples. Une fois ces défis majeurs épinglés, hiérarchisés et mis en orbite de développement par un mode de gestion et de gouvernement proprement démocratique, les Etats africains, sans complexe, avec fierté, et sursaut d’orgueil, pourront fêter leur anniversaire d’indépendance avec la même conscience de souveraineté que les Etats occidentaux comme les Etats-Unis, la France et l’Espagne pour ne citer que ces pays.

La solennité de la fête du 14 juillet en France par exemple renvoie de toute évidence, dans l’imaginaire collectif des français, à l’affirmation d’une Nation indépendante, libre et souveraine. L’imposant défilé militaire sur les Champs-Elysées avec en première ligne les élèves militaires d’écoles prestigieuses comme Saint-Cyr et Polytechnique se donne à voir comme la vitrine de la puissance militaire française. Le passage des chars, avions, hélicoptères et autres batteries de l’armée laisse souvent planer l’idée diffuse d’une dissuasion nucléaire. Le peuple lui-même tout entier, animé par une grande conscience historique de la fête, manifeste la joie de sa liberté par son engouement inconditionnel aux traditionnels feux d’artifice et aux bals populaires. En clair, nous nous apercevons que ce pays a toujours vu en sa fête nationale un moment de rajeunissement de sa fierté identitaire, une occasion pour se vendre militairement et diplomatiquement à l’international mais surtout une signature de sa rupture systémique avec la monarchie depuis la prise de la Bastille en 1789.

Par ailleurs, la date du 4 juillet 1776 plonge elle aussi au cœur d’un univers tout autant symbolique, historique que stratégique dans la vie de certains peuples opprimés : 13 Etats-Unis d’Amérique, jadis réunis en Congrès, déclaraient leur indépendance vis-à-vis de la couronne impériale britannique alors toute puissante, abusive et destructive. Plus de deux siècles après ce tournant historique fondateur dans la construction identitaire du peuple américain, le sentiment de liberté nourrie n’a jamais été aussi limpide, la conscience de suprématie militaire et économique aussi aigue, l’impératif du devoir d’unité aussi évident. Les anniversaires d’indépendance dans les pays occidentaux, il ne fait l’ombre d’aucun doute, voudraient avant tout renvoyer au monde, nous venons de le voir, l’image de Nations souveraines et libres, indépendantes et égalitaires, aux puissances nucléaires redoutables.

Les grandes luttes menées par ces différents peuples pour accéder à leur indépendance amènent donc à se rendre compte qu’il y a nécessairement un prix à payer dans la vie de nos Nations africaines pour accéder à la souveraineté. Le combat pour l’égalité ne peut jamais être entrevu comme une soirée de gala. Le combat pour la liberté des peuples est avant tout le combat d’une génération opprimée mais non résignée, asservie mais révoltée, démunie mais engagée pour le rayonnement d’une autre génération héritière, mais toujours offensive et combative. En conséquence, les 17 pays africains en fête cette année devront se savoir en mission de responsabilité et de perpétuation d’une lutte atemporelle pour ne plus se retrouver en situation de vassalité par rapport à ces mêmes pays occidentaux pour qui les questions de droit de l’Homme, d’égalité, de liberté, d’indépendance, de souveraineté, d’arrachement à la servitude ont pourtant été , dans l’histoire, des questions existentielles de vie ou de mort et aujourd’hui encore des problématiques qui alimentent les rapports de force à l’échelle planétaire. Il s’agira donc, pour l’Afrique, de lutter pour remporter la victoire de la liberté politique, économique, culturelle et même sécuritaire sur un terrain géostratégique miné et face à un occident délibérément conquérant.

Avec quel dépit ne nous souvenons-nous pas de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ! Une déclaration qui affirme pourtant en son préambule que les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté, à l’intégrité de leur territoire national ; et qui proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La clarté de l’article 1 de cette importante résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies reste, hélas, un désaveu formellement compromettant de la politique africaine de l’Occident néocolonialiste : « La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales. » Mais au nom de quelle hégémonie ces grandes Nations anciennement colonialistes qui se vendent et se vantent comme les parangons de la démocratie et de la liberté doivent-elles, 60 ans après les indépendances des anciennes colonies africaines, continuer sadiquement à maintenir leur sabot sur le cou exsangue et meurtri d’une Afrique longtemps essorée et dépossédée ? Il n’est un secret pour personne que les ressources naturelles africaines ont toujours attisé et attisent encore les convoitises étrangères avec en creux, des menées politiques obscurantistes de déstabilisation de régions entières ( les bases militaires en disent long ) aux fins de spolier avec succulence et délectation, arrogance et mépris ces énormes richesses presque encore au printemps de leur exploitation. A qui profitent les 80 % des réserves africaines de coltan ? A qui profitent les 57 % des réserves africaines de l’or ? A qui profitent les 23 % des réserves africaines d’uranium et de phosphates ? A qui profitent les 50 % des réserves africaines de cobalt si ce n’est aux puissances étrangères dont la primauté sur les ressources minières n’a été obtenue que par des accords de garantie de défense et sur la base d’importants marchés de dupe. Il devient difficile dans un tel contexte d’imaginer nos pays africains en pleine possession de leurs attributs de souveraineté, les rapports de force souffrant d’équilibre, les accords de partenariats économiques ayant été négociés sur fond de grande et nébuleuse opacité.

Conquérant, l’occident l’a toujours été avec, en point de mire, des intérêts clairs et même des arguments idéologique, philosophique et littéraire méthodologiquement huilés. Oserions-nous douter de la portée impérialiste d’un poème comme Le fardeau de l’homme blanc de Rudyard Kipling qui légitima vigoureusement en 1899 les velléités expansionnistes de l’Amérique et rendit exponentielle l’apologie de la colonisation ? Au nom de la liberté et de la civilisation l’auteur anglais considérait qu’il est du devoir de l’homme blanc d’aller à la conquête de nouvelles terres et de soumettre les peuplades conquises. La strophe 4 de ce poème résume à elle seule le programme du combat impérialiste dont l’occident se savait investi :

Prenez le fardeau de l’Homme Blanc

Pas la loi clinquante des rois,

Mais la besogne du serf et du domestique

L’histoire des choses banales.

Les ports où vous n’entrerez pas,

Les routes que vous ne devrez pas prendre,

Allez en faire votre existence,

Et laissez vos morts tout le long.

Plusieurs décennies après ces conquêtes menées de façon frontale dans les territoires coloniaux, l’Afrique peut-elle se prévaloir d’être à l’abri de ces sombres pages de son histoire ? C’est curieusement un occidental, Pascal Bruckner, qui nous en donne une réponse formelle et sans appel dans un livre qui sonna comme un manifeste, Le sanglot de l’homme blanc. L’auteur y expose les vrais ressorts du Tiers-mondisme : une idéologie qui favorisa la reconstitution des mécanismes de dépendance politique et économique (la présence des multinationales, l’exploitation abusive des ressources naturelles, le déséquilibre des termes d’échange, etc.) des pays du Sud vis-à-vis de ceux du Nord ; une forme presque déguisée de néocolonialisme. Même si le concept aujourd’hui semble s’éclipser au profit d’une expression moins stigmatisante (on parle de plus en plus des pays les moins avancés, PMA), sa charge idéologique et ses effets politico-économiques n’ont rien perdu de leur actualité. Oui l’Occident est effroyablement comptable de la misère des peuples africains. Oui l’Occident est conscient que son capitalisme ne peut prospérer sans l’or, le café et l’uranium africain. Oui l’Occident sait surtout que la paix dans les foyers de tensions et le silence des armes en Afrique sonnera inexorablement le glas de sa décrépitude. C’est pourquoi, soixante ans après l’indépendance des pays jubilaires, ce même Occident se positionne plus que jamais comme bon samaritain à travers les Institutions de Bretton Woods et de Coopération, les Partenaires techniques et financiers, les ONG, les Aides au développement, et bien d’autres structures occultes de domination et d’accaparement mafieux des immenses trésors de l’Afrique. A ce point de notre réflexion, il devient objectivement impérieux de nous poser la bonne question du rôle de l’Afrique elle-même dans la spirale de ses tribulations et le regain de ses tourments.

Le confort hégémonique de la présence des pays occidentaux en Afrique aurait-il été possible sans la contribution d’acteurs politiques africains aux ambitions politiques nombrilistes ? Comment expliquer encore aujourd’hui l’usage du franc CFA, une monnaie coloniale, dans nombre de pays africains sans l’œuvre sous-marine de potentiels collabos de la politique occidentale ? Les pays africains peuvent-ils bénéficier d’une présomption d’innocence si nous les faisions comparaitre à la barre de leur propre conscience nationale, les mettant en demeure de justifier la mauvaise gestion de leur gouvernance, la fragilité de leur souveraineté et la médiocrité de leur performance économique ? Un regard critique porté sur les 60 dernières années de l’histoire sociopolitique de l’Afrique nous conduit effectivement à retrouver, en fragrant délit de complicité avec les anciennes puissances coloniales et au cœur de vastes manœuvres machiavéliques, ceux qui malheureusement ont cloué ce continent au pilori du déshonneur. L’Afrique souffre le martyr de la trahison de certains de ses fils.

Qui ne sait ce qui advint au Congo Zaïre juste au lendemain des indépendances ? Et pourtant, une remarquable et triomphante marque avait été prise par Patrice Emery Lumumba, ce charismatique père de la Nation congolaise, que le fétichisme politique africain a tôt fait de jeter aux orties. Prophétique, son discours le 30 juin 1960, le jour de la proclamation de l’indépendance du Congo, laisse forcément dessiner le profil d’un homme de grande vision, promis à un destin tel qu’un millénaire n’est capable de produire en une fois : « …cette indépendance du Congo – disait-il -, si elle est proclamée aujourd’hui dans l’entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d’égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c’est par la lutte qu’elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n’avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et sang, nous en sommes fiers jusqu’au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l’humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. »

Qui ne sait ce qui advint au Burkina Faso dans les années 80 avec l’horrible liquidation de Thomas Sankara, ce digne fils d’Afrique, en qui des générations d’Africains verront un héros de premières heures et un leader au degré superlatif du terme ? Qui ne sait ce qui advint au Togo en janvier 1963 avec l’assassinat du président Silvanus Olympio et qui, depuis, hissa au pouvoir l’unique famille de ce pays que le Ciel a daigné prédestiner à la fonction présidentielle ? Qui ne sait ce que fut le Gabon en régime de France-Afrique, qui ne sait ce que représente le Cameroun en termes de crédibilité démocratique ? Certains pays africains, il faut finir par l’admettre, sont comme des échardes dans la peau du contient africain et des boulets que ce dernier tente désespérément de traîner. C’est si évident de s’en convaincre aujourd’hui, s’il n’y avait pas eu de collabos, l’Afrique ne serait pas à ployer sous le joug de la domination et de la mendicité. C’est aussi si triste de savoir, sans aucun effort de calculs statistiques, que ce sont les intellectuels du continent, sensés travailler à le porter au rendez-vous des grands défis politique, scientifique, culturel, sécuritaire, écologique, éthique et sanitaire de la planète qui le sabotent au prix de leur individualisme suicidaire et à l’autel de leur cupidité rampante.

Jusqu’à quand l’Afrique va-t-elle souffrir de la trahison de ses propres fils ? A quand le bout du tunnel ? Quand parviendra t-elle à se défaire de ce manteau de continent malade qu’elle porte depuis des générations comme une dévorante tunique de Nessus ? A notre entendement, le jour où se lèvera l’aube d’une Afrique nouvelle portée par une génération nouvelle enracinée dans la tradition des premiers pères panafricanistes Marcus Garvey, Joseph Anténor Firmin, Walter Rodney et Kwame Nkrumah. L’avenir de l’Afrique doit s’inspirer de ces pionniers du panafricanisme. Seule une génération de panafricanistes politique, économique et culturel, nourrie de fierté et de rêve, est capable de changer le destin de ce continent par un travail de déconstruction des mémoires, un travail qui désenclave en profondeur les mentalités et outille les nouvelles générations pour une relation décomplexée avec l’Occident. Le panafricanisme dont il s’agit n’est pas à regarder comme un enfermement sur soi ou une forme asymétrique de repli identitaire mais un mode d’être au monde qui structure le devenir d’un peuple, le peuple africain, en une communauté de vie refusant la fatalité, pourfendant le mensonge, promouvant la compétence, anathématisant les traitres, célébrant la liberté, valorisant le mérite et dénonçant le déracinement sous toutes ses formes. Une phrase lapidaire de la philosophe Simone Weil dans son livre “La Pesanteur et la grâce” relevait déjà de façon plus esthétique ce qu’il convient d’appeler l’aveuglement des assauts impérialistes : « C’est un devoir – disait elle – pour chaque homme de se déraciner pour accéder à l’universel. Mais c’est toujours un crime de déraciner l’autre. »

C’est du patient travail de notre enracinement au cœur des valeurs culturelles proprement africaines que surgira cette nouvelle génération désormais appelée à rallumer la mèche du flambeau panafricaniste et dont la vocation consistera 1/ à faire droit aux humanités africaines 2/ à se positionner comme levier de riposte face aux autres puissances étrangères dans un rapport de force égalitaire 3/ à opérer, à la manière des frères Gracques de l’Antiquité romaine, une réforme en profondeur du classicisme politique d’obédience coloniale 4/ et à surtout travailler à un Etat fédéral africain au-delà des microcosmes étatiques facilement broyables par les puissants rouleaux compresseurs comme les Etats-Unis, l’Union Européenne, la Chine, l’Inde et tutti quanti.

Nous nous mettrons pour finir à l’Ecole de deux redoutables visionnaires de l’Afrique. Le premier, l’historien burkinabais Joseph Ki-Zerbo, pour nous rendre compte, sous le projecteur de son livre “A quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein” et à sa suite, que : « La libération de l’Afrique sera africaine ou ne sera pas. » Le second, Cheick Anta Diop, égyptologue chevillé s’il en fut, pour relever le défi du combat pour la recherche et la culture selon la profondeur des mots d’une allocution qu’il adressa à la jeunesse du Niger : « À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu’aux dents (…) et arrachez votre patrimoine culturel. Ou alors traînez-moi dans la boue si, quand vous arrivez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants, c’est cela, mais il n’y a pas d’autres voies ».

Hyacinthe VITONOU VALLA

hyacinthev@yahoo.fr