Les employés chinois qui avaient été kidnappés au sud du Nigeria, ont retrouvé leur liberté. Leur libération a eu lieu hier samedi 15 août 2020. L’information a été donnée, ce dimanche 16 août 2020, par la police nigériane. Irene Ugbo, porte-parole de la police de l’Etat de Cross River, au sud-est du pays, a fait savoir : « Nous avons pu assurer la libération des ressortissants chinois à Akpabuyo vers 17H00 samedi ». Les quatre travailleurs chinois « reçoivent des soins dans un hôpital» et aucune interpellation n’a eu lieu.

Un mois après l’enlèvement

« Je n’ai connaissance d’aucun paiement de rançon en échange de leur libération » a-t-elle poursuivi. Notons que les sociétés chinoises intervenant au Nigeria, prennent part à d’importants projets d’infrastructures, tels que la construction de route, d’aéroport, et de lignes ferroviaires. Par ailleurs, les travailleurs sont très souvent visés pendant les tentatives d’enlèvement. Cette libération d’otages chinois intervient environ un mois, suite à leur kidnapping le 22 juillet dernier par des hommes armés. Ce jour-là, l’agent de police qui assurait leur protection avait été tué par ces derniers. D’après le responsable local, Dominic Akpan, les assaillants étaient au nombre de six et avaient des fusils d’assaut.

Des enlèvements qui ont fréquemment lieu

Pour rappel, les enlèvements en échange de rançon, ciblant notamment les étrangers, ont fréquemment lieu au Nigeria, surtout au sud du pays, pourvu des gisements de pétrole. Au début du mois de juillet dernier, le chef de la diplomatie nigériane avait fait part de l’enlèvement de cinq marins chinois par des hommes armés.