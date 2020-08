Ce proverbe africain nous vient du peuple Yoruba majoritairement basé au Nigéria qui se dit en 3 mots : « Omi ni yan ». Les valeurs humaines étant au cœur des traditions africaines, l’humain est bien au-delà des valeurs matérielles comme l’argent. Il faut se rappeler également que l’Afrique est resté attachée de génération en génération au « vivre en communauté » ce qui lui vaut une diversité culturelle toujours aussi vivante malgré les défis économiques.

Mais l’humain bien qu’il soit considéré au delà des biens matériels peut être comparé à des éléments de l’environnement pour mettre en évidence des principes importants de la culture du grand continent. La notion du fluide hydrologique qu’est l’eau ici fait allusion au volume de ce fluide qui s’écoule facilement sur des superficies variables et qui peut s’étendre voire se densifier dans tout espace. L’eau également est exploitée pour véhiculer cette capacité de mouvement sur des distances variables de ce liquide naturel pour atteindre d’autres interstices. Les sages se sont servis de cette matrice liquide comme parallèle aux humains pour exprimer que les hommes comme les femmes se déplacent, évoluent, se multiplient et se répartissent sur la surface du globe terrestre comme un fluide liquide, comme l’eau. En effet, on retrouve les humains partout et quelque soit l’écosystème avec des populations plus ou moins denses par endroits.

À travers ce rappel verbal selon les traditions africaines, les anciens tiennent à mentionner à ses héritiers et ceux qui l’entendent qu’il faut faire attention car partout il y a des humains et nul ne peut peut esquiver leur présence quelque soit la position géographique. Ils rappellent aussi à leurs héritiers qu’il est toujours possible de croiser une personne qui n’est pas étrangère à nos vies ceci pour nous inviter à poser constamment de bons actes autour de nous.