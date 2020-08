Plusieurs manifestations contre le port du masque ont éclaté en occident. En effet, une foule estimée à près de 1000 personnes s’était réunie dans l’après-midi du samedi 15 août dernier, à Montréal au Canada, afin de protester contre les dispositions instaurées par les autorités publiques concernant l’épidémie du nouveau coronavirus. La manifestation qui a eu lieu à proximité du quartier général de la Sûreté du Québec (SQ), est demeurée statique au niveau du coin des rues Logan et Parthenais.

Des centaines de manifestants à Madrid

Moins de dix personnes ont pris la parole pour faire notamment savoir leur liberté d’enfiler un masque et d’accepter un éventuel vaccin. Au rang de celles-ci, figure le youtubeur Alexis Cosette-Trudel, le fondateur du mouvement « Appel à la liberté » Frédéric Pitre et la comédienne Lucie Laurier, qui ont donné des allocutions applaudies par la foule. Lors de ces discours, ils ont demandé à maintes reprises l’aide des autorités policières dans cette lutte. C’est justement pour cela que la manifestation s’est tenue près des locaux de la SQ. Dans la capitale espagnole, Madrid, plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre le port du masque. Une ménagère âgée de 58 ans et originaire de Saragosse, Pilar Martin, a dit s’être déplacée pour manifester, parce qu’elle croyait que les gouvernements du monde entier exagéraient sur la propagation de la covid-19, dans le but de réduire les libertés publiques.

Deux jours après l’annonce de nouvelles mesures

« Ils nous forcent à porter les masques, ils veulent nous confiner. Ce ne sont que des mensonges » a-t-elle confié à un média français. Notons qu’au cours de cette manifestation, plusieurs personnes n’avaient pas porté de masques, même s’il a été rendu obligatoire dans le pays. Par ailleurs, elle intervient deux jours après que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures, notamment l’interdiction de fumer. Pour rappel, le non-port du masque a également des partisans en France, où une manifestation avait eu lieu.