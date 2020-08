Ce mardi 4 août dans la capitale libanaise, Beyrouth, deux puissantes explosions ont retenti dont les échos ont été entendus dans des villes situées à plus de 200 km. Les explosions qui ont créé des marées de fumée dans la ville, ont brisé presque toutes les vitres des immeubles et magasin situés dans un rayon de 10 km du lieu de l’incident. Selon des habitants de la ville capitale, les explosions étaient si fortes qu’on y croyait un gigantesque tremblement de terre.

Les puissantes explosions dont on ignore encore pour le moment les origines, d’après une source sécuritaire « a eu lieu dans le port de Beyrouth et a provoqué des dizaines de blessés ». Egalement, d’après des images et des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision locales, on voit de nombreuses personnes blessées, couvertes de sang dont certaines sans attendre les secours, se dirigent personnellement vers les hôpitaux.

Plus puissantes que celle de 2005

Juste après les explosions, les forces de sécurité ont bouclé tout le secteur du port en n’y laissant passer que les secours dont les cris des sirènes retentissaient dans toute la ville. Rappelons que ce drame intervient quelques jours avant (le vendredi prochain) que le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), basé aux Pays-Bas devra livrer son verdict dans le cadre du procès de quatre personnes accusées d’avoir participé en 2005 à l’assassinat de Rafic Hariri, ancien homme d’affaire et président du conseil des ministres du Liban.

L’attentat qui avait provoqué la mort de l’homme d’Etat le 14 février 2005 et tuant également 21 autres personnes avec plus de 200 blessés serait d’après des témoins de l’événement, moins puissant que celui d’aujourd’hui.