Ghosn, l’ancien PDG de Renault et Nissan, a fui le Japon dans une évasion qui avait fait grand bruit le 31 décembre 2019, s’envolant pour Beyrouth, au Liban. Né au Brésil, Ghosn a grandi à Beyrouth dès l’âge de six ans. Ce mardi, la capitale libanaise subissait une série d’explosions, avec un lourd bilan selon les officiels, plus de 100 personnes disparues et plusieurs milliers d’autres blessés. Une explosion qui avait eu lieu dans les environs du port de la capitale, à seulement 1,5 kilomètre de la résidence Ghosn, située dans le quartier exclusif de Furn Al Hayek.

Sa maison détruite, Ghosn et sa famille sauve

La maison des Ghosn, rapportait la presse people a été complètement détruite dans les explosions. Des explosions qui avaient détruit des bâtiments et dont l’onde de choc s’était faite ressentir sur plusieurs kilomètres. Mais par la presse et via les réseaux sociaux, l’ancien PDG avait tenu avec sa famille à rassurer leurs proches. Les dégâts n’avaient été que matériels, la famille n’ayant eu à déplorer aucune pertes en vies humaines. L’ancien PDG de Renault recherché par les autorités judiciaires japonaises se porte donc bien. Carlos Ghosn et sa femme sont tous deux considérés comme des fugitifs internationaux, recherchés par des responsables japonais pour diverses charges.

Carlos Ghosn a été arrêté par les autorités japonaises en novembre 2018, accusé d’avoir enfreint la loi financière locale en omettant de divulguer une partie de ses revenus. Deux mois plus tard, Ghosn a déclaré dans une interview que son arrestation faisait partie d’un plan des dirigeants de Nissan visant à contrecarrer son intention de fusionner les trois constructeurs automobiles.

Et enregistrait en avril 2019, une vidéo qualifiant son arrestation de complot. En février 2020, Nissan intentait une action en justice contre Ghosn pour 10 milliards de yens soit un peu moins de 95 millions de dollar, invoquant des dommages et des pertes financières subis par le constructeur automobile japonais lorsque Ghosn était en charge.