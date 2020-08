Le Ghana se prépare à se doter d’un système de drainage des eaux très performant qui va coûter la bagatelle de 119 millions de dollars. L’information a été révélée par l’agence Ecofin. Chaque année, durant la période des pluies, le pays d’Afrique de l’Ouest est confronté à des problèmes récurrents d’inondations, surtout la zone de la capitale Accra. Ces inondations occasionnent la plupart du temps des pertes énormes pour l’économie et pour la population.

Pour financer le projet, le Ghana va s’appuyer sur un prêt de la Standard Chartered Bank. D’après les informations livrées par l’agence Ecofin, l’assemblée nationale du Ghana a validé le prêt de financement de 119 millions de dollars. Le système qui sera mis en place va grandement contribuer à assainir Accra et ses alentours durant la saison pluvieuse.

Un investissement phénoménal pour le futur

L’infrastructure sera unique en son genre dans l’ancienne gold coast qui ne disposait pas d’un système de drainage des eaux efficace. “Chaque année, des sommes importantes sont débloquées pour que nous puissions faire du curage et du revêtement en béton, et ce que j’appellerais des palliatifs ne résolvent pas les problèmes. Les drains souterrains sont la solution. Nous aurons pour la première fois de véritables systèmes de drainage souterrains d’eaux usées pour créer un environnement propre “ a déclaré le ministre en charge des travaux publics et du logement. Le parlement ghanéen ayant donné son accord, le mécanisme d’octroi du prêt devrait se mettre rapidement en oeuvre. La Standard Chartered Bank sera la plus grande contributrice à ce projet avec un apport de 107 millions de dollars, le complément du prêt sera effectué par Eksport Kredit Fonden (EKF).