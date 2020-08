La visite du président sénégalais à Paris dans un contexte de pandémie se fera visiblement dans des conditions assez rigoureuses. Plusieurs dispositions seraient en train d’être prises dans le but de protéger Macky Sall qui séjournera en France les 26 et 27 août 2020. A en croire les informations rapportées sur ce déplacement du président sénégalais, une bonne partie du personnel de l’ambassade du Sénégal à Paris est soumise à un isolement. Ces travailleurs de la représentation diplomatique sénégalaise sont mis en quarantaine et logés dans un hôtel.

Personnel du protocole en quarantaine

Cette mesure concerne notamment les personnels du protocole, les chauffeurs et ceux qui seront en contact direct avec le président sénégalais. Rappelons que sa présence à Paris s’inscrit dans le cadre de sa participation à l’Université d’été du MEDEF. Nouvellement appelée la Renaissance des Entreprises de France, cette université d’été se tiendra à l’Hippodrome Paris Longchamps.

Il y a quelques semaines, le président sénégalais avait dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines après avoir été testé négatif au Covid-19. Selon l’annonce qui avait été faite par son ministre-conseiller en communication, Seydou Guèye, le test était négatif mais le président a été en contact avec une personne dont le test à la Covid-19 s’est révélé positif.