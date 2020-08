Beyrouth capitale libanaise subissait ce mardi, deux terribles explosions qui laissait la ville sinistrée et les habitants en grand émoi. Le bilan officiel serait de plus d’une centaine de personnes disparues et de plusieurs milliers d’autres blessés. Des déflagrations qui selon les autorités avaient été dues à l’explosion d’une grande cache de nitrate d’ammonium dans le port. Ce jeudi, le président français Emmanuel Macron, atterrissait sur le sol libanais dans un mouvement de solidarité, critiqué par l’opposition en France.

Mélenchon parle d’ingérence…

Ce jeudi, le président Macron, en un geste fort et de grande portée était le premier dirigeant étranger à se rendre au Liban depuis la catastrophe de mardi. Pour le président français, il était important pour la France qui avait déjà envoyés secours et fournitures, de montrer à son homologue libanais Michel Aoun ; et à toute la classe politique libanaise, que Beyrouth n’était pas seule dans cette épreuve, et qu’elle pouvait compter sur Paris.

Macron, au Liban après qu’il ait pu constater de visu les dégâts importants occasionnés, avait tenu à rassurer le Liban, déjà aux prises avec une crise économique profonde, de son plaidoyer auprès de la communauté internationale pour des secours d’urgence et une aide substantielle. Mais Emmanuel Macron à Beyrouth, avait aussi appelé à « un dialogue de vérité » entre les différentes composantes politiques du pays, et encouragé la poursuite de « réformes », selon lui, indispensables à une sortie de crise rapide.

Pour Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise, parti de l’opposition, le président français, de ce point de vue, avait outrepassé ses prérogatives en s’immisçant dans les affaires intérieures libanaises. Ce jeudi via twitter, le patron des « Insoumis » avait tenu, avec son franc-parler coutumier, à rappeler au président Macron que le Liban n’était pas sous sujétion coloniale de la France et que les libanais se devaient de se méfier des « réformes de Macron ».