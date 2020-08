Le président français Emmanuel Macron est moins payé que certains fonctionnaires publics. L’information a été donnée par le ministre français des comptes publics, Olivier Dussopt, qui répondait à une lettre adressée par le député LR, Nicolas Forissier. En effet, celui-ci avait posé des questions sur la rémunération de salariés dont certaines sont plus élevées que celle du président. Le locataire de l’Elysée perçoit comme salaire 142 000 euros par année, soit près de 11 800 euros par mois.

Un total de 182 000 euros

La rémunération brute du président est aussi composée d’indemnités de fonction et de résidence, de même qu’une majoration de 5%. En tout la rémunération atteint près de 182 000 euros par an, comme l’avait signifié le ministre chargé des comptes Olivier Dussopt, le 06 juin dernier. Le ministère de l’Intérieur admet que plus de 200 fonctionnaires de l’Etat français, qui exercent notamment en France métropolitaine, ont reçu en 2017, un salaire qui excéde les 182 000 euros du président. Cela est dû à l’ajout des indemnités et primes, qui compensent leurs contraintes de fonction, avec leur traitement de base.

Au rang des 200 personnes se trouve un peu plus de 10 % d’agents occupant des emplois à la décision du gouvernement, des chercheurs et un tiers d’administrateurs des finances publiques, entre autres. A ceux-ci s’ajoutent 180 ambassadeurs et ambassadrices français, en fonction à l’étranger et qui perçoivent une rémunération supérieure au salaire du chef de l’Etat. Par ailleurs, un haut niveau de revenus est souvent atteint grâce à l’indemnité de résidence à l’étranger, IRE. Elle n’est cependant pas soumise à l’impôt sur le revenu.