Avec l’arrivée de la Covid-19, les habitudes ont changé. La maladie qui frappe de nombreux pays depuis plusieurs mois fait de nombreuses victimes et le nombre de décès enregistrés partout dans le monde ne se compte plus. Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses recommandations sont faites. Parmi elles, la distanciation sociale, le respect des gestes barrières et le port de masque. Il faut dire que pour cette dernière recommandation, il y a encore de la résistance de la part de certaines personnes.

Ces personnes souvent rappelées à l’ordre n’hésite pas à réagir. Le dernier incident du genre en France a eu lieu dans la journée d’hier jeudi. La victime est une policière qui était venu faire respecter l’obligation du port de masque dans une gare. Selon des sources concordantes, la victime a été blessée après avoir pris un coup de coude à la tempe. Elle bénéficie de plusieurs jours de repos.

Ses collègues eux, ont porté plainte. Dans les faits, un agent de sécurité a fait appel aux forces de l’ordre parce qu’un usager de la gare ne voulait pas mettre un masque. Les agents en patrouille se sont alors dirigés vers celui-ci pour l’escorter vers la sortie. L’individu s’est débattu et c’est ainsi que la policière a reçu un coup à la tempe.