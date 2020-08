Ce 31 août, la Turquie a accusé la Grèce de piraterie, affirmant que le pays tentait actuellement d’armer une île démilitarisée, située à proximité du littoral turc. Une manière pour Athènes d’accentuer la pression sur Ankara, qui espère obtenir le droit d’exploiter les ressources naturelles dans cette région.

Il y a quelques jours, l’AFP dévoilait les images de navires militaires grecs accostant sur l’île de Kastellorizo, située à deux kilomètres seulement des côtes turcs. De quoi susciter l’indignation de la Turquie, qui a dénoncé cette initiative. Aux yeux du gouvernement en place, il s’agit là d’un exemple de piraterie et surtout d’une véritable erreur. En effet, selon l’exécutif turc, l’île serait sur le point d’être militarisée par la Grèce, qui tente pour sa part, de se défendre.

ANkara accuse la Grèce de piraterie

L’île de Kastellorizo appartient officiellement à la Grèce mais la Turquie semble penser l’inverse, affirmant qu’elle seule pouvait en exploiter les ressources naturelles. Selon Ankara, si Athènes venait à forcer le verrou, cela reviendrait à priver Ankara, de dizaines de milliers de km2 de mer. De fait, les deux nations ne cessent de s’accuser mutuellement de faire grimper les tensions. Le point culminant a été atteint au début du mois d’août lorsqu’un navire sismique turc a été déployé dans des eaux revendiquées par la Grèce.

Athènes se défend et répond à la Turquie

Sous le coup de sanctions de la part de l’Union européenne, la Turquie a fait fi des menaces et continue de réclamer la souveraineté de la région. La Grèce semble elle aussi prête à en découdre et a donc décidé de militariser cette île dont le statut a été régit en 1947, lors de la signature d’un traité bilatéral. La Turquie, se basant sur ce point, affirme donc que les tentatives grecques de militariser l’île sont illégitimes. Athènes s’est toutefois défendue de ces affirmations, expliquant que des militaires grecs sont déjà déployés sur place et que cette manœuvre n’était qu’une simple rotation.