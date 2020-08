La justice britannique a rendu ce mercredi 5 août une décision en faveur de Meghan Markle. En effet, dans l’affaire qui oppose l’épouse du prince Harry à Associated Newspapers, éditeur du Mail on Sunday, la Haute Cour a finalement tranché en faveur de l’ancienne actrice américaine. Selon les informations rapportées par le « Mirror », l’instance de justice a demandé que le secret soit gardé sur l’identité des cinq amis de la duchesse qui avaient requis l’anonymat lors d’une interview accordée au magazine.

“Droit fondamental à la vie privée”

Ils étaient montés au créneau pour défendre la mère d’Archie au milieu de vives critiques. Le juge a tout de même tenu à faire une petite nuance sur sa décision. En cas de besoin, les noms des cinq amis pourraient être divulgués bien plus tard selon le juge Warby. Selon l’explication qu’avait apportée Meghan Markle lors de l’appel interjeté en juillet dernier, les cinq personnes dont il est question ont un « droit fondamental à la vie privée ».

Le groupe de presse opposé à cet avis

« Associated Newspapers, le propriétaire du Daily Mail et du Mail on Sunday, menace de publier les noms de cinq femmes, cinq citoyens privés, qui ont fait le choix de s’exprimer par elles-mêmes, anonymement avec un média américain il y a plus d’un an, pour me défendre du comportement d’intimidation des tabloïds britanniques. Ces cinq femmes ne sont pas jugées, et moi non plus. L’éditeur du Mail on Sunday est celui qui est jugé », avait-elle déclaré. Cet avis n’est tout de même pas partagé par le groupe de presse qui estime qui pour des besoins de transparence devant la justice, l’anonymat doit être levé.