Sommes-nous entrain d’assister aux prémices d’une nouvelle crise sociopolitique en Côte d’Ivoire ? Depuis que le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé son intention de briguer un 3e mandat de vives tensions sont apparues. La mort de l’ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a complètement chamboulé le calendrier de Ouattara, ce dernier avait désigné Gon Coulibaly comme son successeur. Élu en 2010 puis réélu en 2015, le président ivoirien avait pris le pouvoir à la suite d’une crise post-électoral qui avait déchiré les ivoiriens. Son prédécesseur, Laurent Gbagbo avait été envoyé à La Haye ou s’est tenu son procès. Des années plus tard, la Côte d’Ivoire semble faire face encore à des vieux démons à la veille d’une élection présidentielle qui devait voir émerger une nouvelle génération de dirigeants.

Alassane Ouattara sera donc candidat pour l’élection présidentielle du 31 octobre prochain. La rue commence à montrer son mécontentement suite à la décision du président ivoirien. Ce jeudi 13 Août, de nombreux partis de l’opposition avaient appelé les populations à descendre dans la rue pour manifester contre le 3e mandat de Ouattara. Dans la commune de Bonoua, au sud-est du pays, les manifestations ont débouché sur de violents heurts avec les forces de l’ordre. D’après les informations délivrées par les autorités de la commune, un jeune homme de 18 ans a perdu la vie lors des affrontements avec les éléments des forces de sécurité.

La crise de 2010-2011 n’est pas si loin que ça

La commune de Bonoua est situé à quelques kilomètres d’Abidjan et est considérée comme le bastion de l’ancienne première dame, Simone Gbagbo. La situation a vraiment dérapé puisque le commissariat de Bonoua a été saccagé par des manifestants en furie. Dans le fief d’Henri Konan Bédié, à Daoukro la situation était également très tendue, à Abidjan alors que les autorités avaient interdit toute manifestation, des violences ont éclaté dans la capitale économique ivoirienne. Selon des sources sécuritaires, trois morts furent enregistrés lors d’affrontements entre pro Gbagbo et pro Ouattara. La Côte d’Ivoire est sur le point d’amorcer un virage très délicat pour son avenir, espérons que les leçons du passé vont permettre de freiner les ardeurs des uns et des autres.