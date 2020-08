Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ne compte pas se laisser faire à Parakou. La désignation de l’équipe dirigeante du conseil communal de Parakou a déjà laissé place à la polémique. Les membres du parti FCBE voient d’un mauvais œil le positionnement d’une des leurs dans le bureau du conseil communal. La troisième adjointe au maire Alimatou Abdoulaye est élue sur la liste de la FCBE. Et après l’installation du bureau ce jeudi 13 août 2020, le coordonnateur communal FCBE Issifou Amadou s’est fendu d’un point de presse pour dénoncer un coup monté de toute pièce pour évincer son parti à Parakou.

Il estime qu’il y a une mauvaise interprétation de la loi complétant le code électoral. Selon lui, le parti conteste le positionnement de Alimatou Abdoulaye. Alors, il a informé que la cour suprême va être saisie pour rétablir l’ordre. Car, à l’en croire, «il n’y a pas eu d’accord de gouvernance entre la FCBE et les autres blocs (Bloc Républicain et Union Progressiste, Ndlr) ». Donc, «nous comprenons alors mal qu’on retrouve une élue FCBE en la personne de dame Alimatou Abdoulaye dans l’équipe gouvernante de la mairie ».

Le coordonnateur communal FCBE de Parakou veut avoir le document qui prouve un éventuel accord entre la FCBE et les autres partis présents dans le conseil municipal. Issifou Amadou invite les militants et sympathisants de FCBE à Parakou au calme et à la sérénité. «Parakou est pour nous tous et nous n’avons pas besoin de réclamer dans la violence », a conclu le coordonnateur communal.