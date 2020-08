C’est à une réponse du berger à la bergère. Dans la crise au sein du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), coordination de Parakou, il y a comme un jeu de ping-pong qui se joue entre la troisième adjointe au maire de la ville Alimatou Abdoulaye et un autre conseiller FCBE, Amadou Issifou. Après une première sortie de Amadou Issifou juste après la désignation du bureau du conseil communal de Parakou ce jeudi 13 août 2020, Alimatou Abdoulaye est montée au créneau (au micro des confrères de Deeman Radio) pour accuser les dirigeants FCBE de l’avoir écarté des grands décisions.

Alors, le coordonnateur FCBE/Parakou Amadou Issifou a répliqué. Sur Deeman Radio, il explique qu’ensemble avec Alimatou Abdoulaye, ils ont fait une sortie pendant la campagne des élections municipales et communales dernières. Après cette sortie, «elle a attiré notre attention sur le fait qu’elle est reine mère et qu’elle n’a pas besoin d’être partout avec nous; ce qu’on a compris ». Ceci, en réponse à l’accusation de la 3ème adjointe au maire qui avait laissé entendre qu’elle a été «écartée pendant la campagne ». A en croire le coordonnateur FCBE/Parakou, au cours des tractations au lendemain des élections, le groupe a appris que l’actuel 3ème adjointe au maire a manifesté sa volonté d’être maire de la ville. Et pour l’amener à respecter la discipline de groupe, tout le monde s’est dirigé vers elle. «Nous sommes allés la voir et elle nous a dit que le maire désigné par le parti FCBE, Aboubakar Yaya lui a manqué de respect. Qu’elle est sa tante et il n’est pas allé la voir pour lui signifier qu’il souhaite diriger la commune de Parakou», a informé Amadou Issifou.

La vengeance personnelle

Alors, c’est dans sa volonté de «marquer l’ancien maire Aboubakar Yaya que Madame Alimatou Abdoulaye a émis le souhait d’être elle aussi maire ». Mais, «le groupe y compris l’ancien maire Aboubakar Yaya s’est porté vers elle et s’est mis à genoux pour demander sa clémence ». Mieux, «nous sommes repartis chez elle, la supplier de venir avec nous pour qu’ensemble, nous puissions pourvoir aux différents postes vu que tous les élus ont chacun envie d’avoir de poste, une fois la majorité acquise ». Mais, Alimatou Abdoulaye est restée sur sa position. Et au finish, le parti a perdu la maire et elle a obtenu le poste de troisième adjointe au maire de la troisième ville à statut particulier du Bénin.