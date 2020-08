Alors que les 31 conseillers qui composent désormais le conseil municipal de Parakou sont convoqués pour ce jeudi afin de refaire la désignation du maire et de ses adjoints, une mauvaise nouvelle est survenue. Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) vient d’être éplorée. Le parti vient de perdre un de ses militants actifs à Parakou. Idrissou Chabi Seko, l’actuel chef du 1er arrondissement de la cité des Koburu n’est plus. Élu conseiller à l’issue des élections municipales du 17 mai 2020, il a été désigné par son parti pour être le chef du plus grand arrondissement de Parakou.

Idrissou Chabi Seko quitte ses paires après n’avoir exercé sa fonction de chef d’arrondissement que pendant environ trois mois. Les causes de sa mort restent inconnues pour le public pour l’instant. Cette disparition porte un coup dur à cette formation politique en proie à des tournantes depuis des mois. Attendant que le suppléant du défunt ne prenne sa place au sein du conseil, la FCBE ne compte plus 14 conseillers. Après l’invalidation de deux sièges du parti et la désignation du nouveau bureau du conseil communal reportée le vendredi 7 août dernier, le préfet du Borgou a convoqué les conseillers pour demain jeudi 13 août 2020. Et donc, la désignation du maire et de ses adjoints devrait intervenir demain. Mais avec le décès du conseiller Idrissou Chabi Seko, un nouveau report est à envisager.