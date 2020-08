Dès le 17 août prochain, la National Basketball Association (NBA) aura un nouveau dirigeant à sa tête sur le continent noir. Il s’agit de Victor Williams, le nouveau PDG de la NBA Afrique, nommé en remplacement du sénégalais Amadou Gallo Fall. « Devenir PDG de NBA Afrique est une opportunité irrésistible de rejoindre la NBA, une entreprise sportive largement respectée et admirée à vocation mondiale » a déclaré M. Williams.

Anciennement directeur exécutif de la Banque de financement et d’investissement (CIB), régions Afrique pour le groupe Standard Bank, où il avait à charge la supervision de la stratégie, l’exécution et la performance financière des activités du groupe, Victor Williams pense joindre toutes ses expériences à son nouveau poste. « Cela me permet de combiner mon expérience professionnelle dans la création d’entreprises en Afrique avec ma passion pour le basket-ball. J’ai hâte de travailler avec nos collègues de Johannesburg et de Dakar pour aider à accroître l’impact commercial et social du basket-ball en Afrique et sur la scène mondiale » a confié le nouveau PDG.

“Nous sommes impatients de voir Victor diriger”

Depuis son nouveau bureau de la NBA de Johannesburg, Victor Williams supervisera les initiatives de basket-ball et de développement commercial de la ligue sur le continent. Il aura également la charge de faire grandir la popularité de la discipline et de la NBA en Afrique en prenant appui sur le développement de la base, les médias, les partenariats d’entreprise et autres.

« L’ajout d’un cadre du calibre et de l’expérience de Victor est une étape importante dans nos efforts continus pour développer le basketball à travers le continent », a déclaré le commissaire de la NBA Adam Silver. « Nous sommes impatients de voir Victor diriger les opérations de NBA Afrique et contribuer à accélérer l’utilisation du sport comme moteur économique à travers l’Afrique », a-t-il ajouté.