Une association de Défense des Droits de l’Homme au Nigéria a fortement critiqué la politique menée par le président nigérian dans le secteur sanitaire. Par le canal d’un communiqué, les responsables de cette association intitulée Association des écrivains des droits de l’homme du Nigéria (HURIWA) ont déploré le fait que les proches du président ainsi que lui-même aillent se faire soigner à l’étranger alors que de lourds budgets sont alloués chaque année pour les hôpitaux nigérians.

A Dubaï pour soigner un mal de cou

Cette association a notamment mis l’accent sur un voyage qu’a effectué dans un passé très récent la première dame pour juste un mal de cou. Malgré la mesure relative à la fermeture des frontières, Aisha Buhari et deux autres proches du président se seraient rendus au Royaume-Uni et à Dubaï. Ce voyage qui a duré plusieurs semaines s’est fait avec l’avion présidentiel et au frais du contribuable nigérian selon les informations rendues publiques par la (HURIWA).

Son fils évacué en Allemagne pour un accident à vélo

Ce fut également l’occasion pour l’association de défense des Droits de l’Homme, de revenir sur un autre voyage qu’avait effectué un des fils du président en 2017. Le communiqué de l’association indique que grande a été la surprise des uns et des autres quand en décembre de cette année, le fils du président appelé Yusuf a été évacué en avion pour l’Allemagne après avoir été blessé dans un accident de vélo à Abuja.

Plusieurs visites médicales à l’étranger

L’association de défense des Droits de l’Homme n’a pas manqué de faire un clin d’œil au président Buhari qui effectue d’énormes sorties du pays pour des raisons sanitaires malgré la fortune qui est allouée chaque année au secteur sanitaire nigérian dans le but de rendre performant le plateau technique.