L’information a été donnée par la presse. Une opération militaire aérienne lancée par l’armée nigériane contre Boko Haram a infligé de lourdes pertes au groupe terroriste. L’opération dénommée Lafiya Dole a été menée dans la région de Borno par des avions et des hélicoptères de combat.

D’après les autorités, des informations des services de renseignement ont permis de localiser une colonie de Boko Haram dans la région. La décision a été donc prise de bombarder le plus rapidement possible les insurgés. Les terroristes préparaient une attaque selon eux. Attaque stoppée nette par les avions et hélicoptères de l’armée.

Une vidéo de l’opération a été diffusée sur le compte officiel des forces armées nigérianes. Pour l’heure pas de réaction officielle des insurgés.