Le pays de la Teranga fait tout son possible pour ne pas connaître une deuxième vague de contaminations du coronavirus. A l’instar des autres pays de l’Afrique de l’Ouest, le Sénégal est en état d’alerte maximale depuis plusieurs mois pour contrer la propagation du coronavirus. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires, le Sénégal enregistre plus de 10000 cas de contamination au covid-19, la récente célébration de la fête de Tabaski a fait grimper le nombre de cas de contamination et pour parer à toute éventualité, les autorités sénégalaises ont décidé de renforcer les mesures de gestes barrières.

Comme les autorités le redoutaient, il ya eu des déplacements internes lors de la célébration de la fête de Tabaski, ce qui a favorisé des contacts entre les porteurs sains et les personnes vulnérables. Alors qu’il a annoncé tout récemment le renforcement des mesures de gestes barrières avec des sanctions pour les éventuels contrevenants, Aly Ngouille, le ministre de l’intérieur a pointé du doigt la responsabilité des jeunes dans l’augmentation des cas de contamination.

Les jeunes dans la ligne de mire des autorités

Le ministre de l’intérieur a révélé que le taux de létalité en ce qui concerne la covid-19 est très faible chez les personnes qui ont un jeune âge. Le ministre a notamment pris exemple sur les tranches d’âge allant de 5 à 19 ans, 20 à 39 ans, 40-59 ans où le nombre de décès est très faible. Par contre, chez les personnes qui ont un âge avancé, en l’occurrence les plus de 60 ans, le taux de mortalité est plus marqué, Aly Ngouille a déclaré que depuis le début de la pandémie 158 décès furent enregistrés chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Pour le ministre de l’intérieur, il ya un grand réservoir de porteurs sains chez les jeunes qui constituent par la même occasion des vecteurs de transmission du covid-19 aux personnes âgées qui faute d’un système immunitaire performant finissent par décéder.