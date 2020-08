La collectivitè Royale TCHAOU KINMAKO de Logozohe

La famille Tchaou Rigobert de Logozohè

La famille EWAGNIGNON de Logozohe

La famille HODONOU de Porto Novo

La famille TEKA d’Ethiopie

La veuve et les enfants Gràce Mahussé et Prince

Les familles parentes alliées et amie vous remercient très sincèrement des marques de sympathie et d’affection que vous leur avez témoignées lors du décès et des obsèques de leur très cher et regrette IRENEE D. TCHAOU.

Vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde gratitude. Puisse le Seigneur vous le rendre à chacun et à tous.

Union de prieres pour le repos de son âme

Amen.