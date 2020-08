La science s’est intéressée à l’intelligence de la nature c’est-à-dire le biomimétisme que très tardivement. Ce processus d’analyse des techniques d’imitation des processus mis en œuvre par la nature. Il a commencé graduellement avec Léonard de Vinci né en 1452 pour s’implanter dans le développement durable comme un principe en 1997 avec Janine M Benyus. Les principes de la nature et des êtres vivants existants ont effectivement des solutions durables à long terme aux défis naturels que les anciens en Afrique ont intégré par la parole dans l’éducation de générations en générations avant JC. C’est ainsi que cet autre proverbe africain court de 8 mots est connu de tous aujourd’hui.

Les africains ont toujours eu du respect pour les animaux non seulement pour leur utilité pour différents travaux agricoles, de déplacements, l’alimentation mais on compte également l’indication biologique ou physique de phénomènes. Les indications ici font référence aux éléments physiques ou biologiques qu’indiquent la présence de certains animaux un peu comme des indicateurs colorés. Ainsi par exemple la présence massive à un point géographique de fourmis, de chiens, d’oiseaux peut renseigner sur un phénomène physique ou biologique. Le coq est connu pour chanter quotidiennement et surtout très tôt à l’aube où il réveille des communautés entières simplement avec un : « co co ricoo ».

La notion de village représente une communauté de personnes vivant ensembles sans mention précise du volume car il peut s’agir d’une famille simplement ou d’une superficie bien plus grande. Seulement les anciens sont conscients que les volailles sont souvent élevées parmi les humains qui vont régulièrement les nourrir avec leurs restants alimentaires ou leurs réserves alimentaires ou leurs productions agricoles. C’est donc un système où les animaux sont interreliés aux humains. La véritable signification de ce proverbe africain vient encore démontrer le sens de l’observation des sages africains en rappelant à ses héritiers et ceux qui l’entendent que partout où l’on entendra le cri du coq, il y a une vie animée par des humains ou une communauté d’individus.