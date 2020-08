Le 31 juillet dernier, les musulmans du monde entier célébraient la fête de tabaski dans un contexte de crise sanitaire. Au Sénégal, pays où il y a une forte communauté musulmane, les autorités avaient appelées les populations au sens des responsabilités pendant la période de la fête afin d’éviter qu’il y ait une nouvelle vague de contamination. Il faut dire que les responsables sanitaires redoutaient la période de tabaski car les populations allaient beaucoup se déplacer.

Les autorités sénégalaises avaient même affirmé que la fête de tabaski présentait de nombreux dangers et qu’il fallait faire attention pour ne pas faire exploser les cas de contamination. Le Sénégal présente la particularité d’enregistrer de nombreux porteurs sains qui ont probablement dû se déplacer à l’intérieur du pays pendant la tabaski. Il semble que les craintes des premières autorités sénégalaises se soient concrétisés, en effet, pour ce vendredi 08 août, 172 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. On dénombre plus de 82 cas issus de la transmission communautaire.

Les autorités avaient vu juste

Si l’on prend en compte ces nouveaux chiffres, le Sénégal totalise 10887 cas de covid-19 dont 7186 guérisons et 225 décès. Après la fête de la tabaski, des tests furent effectués en grand nombre et il ressort d’après les données livrées par le ministère de la santé, que le taux de positivité était de 10, 05%. De plus, 90 cas contacts sont actuellement suivis par les services sanitaires en plus des 82 autres issus de la transmission communautaire. Pour l’heure, aucune information n’a été donnée sur l’origine exacte de ces cas de contamination. Ces annonces interviennent alors que le ministre de l’Intérieur vient de prendre des mesures afin de renforcer les mesures de gestes barrières entrant dans la lutte contre la propagation du coronavirus.