Ce samedi 15 août 2020, un policier du commissariat de Castres en France, âgé d’une cinquantaine d’années s’est fait tirer dessus. L’incident s’est déroulé au environ de 10h quand le policier, en civile était en train de pêcher à Valdurenque à une dizaine de kilomètres au sud-est de Castres. Avec une carabine 22, long rifle, un homme âgé d’une vingtaine a ouvert le feu et a tiré plusieurs coups sur lui. Suite aux graves blessures qu’il a eues, le policier avait été rapidement évacué à l’hôpital.

D’après les dernières informations, son état s’est amélioré et son pronostic vital n’est pas engagé. Atteint par une balle qui se serait séparée en deux fragments à l’intérieur de son corps au niveau de la cage thoracique, le policier attend toujours d’être opéré. Il es victime d’une hémorragie interne et est pour le moment sous respirateur, attendant que les fluides soient évacués avant l’opération.

Le suspect en garde à vue

Le suspect, après l’acte s’était enfui. Les gendarmes du Tarn l’ont recherché dans les bois autour du lieu des faits pendant plus de deux heures dans la matinée de ce samedi. Déjà connu dans son village par les habitants et les gendarmes, il s’était finalement rendu à la gendarmerie de Castres où il a été placé en garde à vue. Actuellement, des enquêtes ont été lancées pour savoir les vraies raisons de son acte.

Le syndicat unité SGP 81 a dans un post sur Facebook, déploré un agissement « injuste et d’une rare violence sur un de nos collègues, que nous condamnons avec vigueur. Acte de démence ou purement gratuit, l’enquête nous le révélera sans doute mais d’ores et déjà nous réclamons la plus grande sévérité à l’encontre de l’auteur ». D’après un autre policier, les nombreux coups tirés par l’individu sont le signe visible, de sa volonté à en finir avec leur collègue.