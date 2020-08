La nouvelle compagne de l’homme politique italien âgé de 83 ans, Silvio Berlusconi, Marta Fascina, fait le buzz dans la presse. Le magazine people Chi, qui appartient au milliardaire italien a publié en « exclusivité », mercredi 12 août 2020, une photo de Silvio Berlusconi se promenant avec sa compagne, tous deux en vacances dans sa villa de Certosa sur la grande île italienne de la Sardaigne. L’ex-chef du gouvernement italien est de 53 ans l’aîné de sa fiancée.

Divorcé à deux reprises

Selon le média italien, Silvio Berlusconi, pull marine sur les épaules, et Marta Fascina habillée en robe bleue à froufrous, allaient rendre visite à un ami. La nouvelle fiancée de Silvio Berlusconi est une ex-Top modèle et aujourd’hui parlementaire du parti Forza Italia. Notons que c’était en mars dernier, que Silvio Berlusconi avait rendu public sa relation avec Marta Fascina, militante de la formation politique qu’il a fondée. Forza Italia avait indiqué que son patron était divorcé à deux reprises, et s’était séparé de Francesca Pascale, après une douzaine d’années de vie commune. Cette photo publiée par le média italien intervient après que quelques photos de Francesca Pascale, prises par un paparazzi aient été publiées par le média people Oggi.

Ces photos avaient montré l’ancienne compagne de Silvio Berlusconi, qui embrassait Paola Turci, une chanteuse italienne populaire et âgée de 55 ans. A bord d’un yacht et vêtues de maillots de bain, les deux femmes avaient échangé des gestes tendres, des « preuves irrévocables » de leur amitié assez spéciale. Le journal II Messagero avait estimé le fait que l’homme politique soit avec sa nouvelle fiancée, est une réponse à envoyée à son ancienne compagne.