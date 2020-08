Une décision jugée à la limite du raisonnable par cette mère de famille. En effet, Chaya Bruck souhaitait prendre l’avion d’Orlando, en Floride, afin de se rendre à New York. Accompagnée de ses six enfants, celle-ci a finalement été obligée de sortir de l’appareil, car sa fille âgée de deux ans ne respectait pas la consigne du port du masque.

En effet, la fillette jouait avec et s’amusait à le mettre, puis le retirer. Rapidement, le personnel de bord lui a alors demandé à ce qu’elle arrête d’agir ainsi et respecte les consignes de sécurité. De quoi énerver la maman, qui leur a rappelé qu’il s’agissait là d’un bébé et qu’elle ne réfléchissait pas comme un enfant de huit ans.

Une famille expulsée à cause d’un enfant de deux ans

Le personnel de bord a finalement invité la famille à quitter l’appareil, poussant Chaya a entamer des négociations avec l’équipage de bord de la compagnie Jetblue. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux tend d’ailleurs à montrer que la maman était bien au courant que cela ne pouvait pas se passer de la sorte, affirmant qu’elle n’hésiterait pas à en parler aux médias.

Une histoire qui se termine bien

Selon elle, le personnel de bord doit agir avec compassion et comprendre que tout le monde ne peut porter le masque, notamment les enfants en bas âge. L’histoire se termine toutefois bien puisque la petite famille a pu rejoindre New York grâce à une compagnie aérienne qui ne force pas les plus petits à porter le masque. De son côté, Jetblue estime avoir agi en fonction des règles annoncées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) qui demande le port du masque dès deux ans. Dans l’idée, la compagnie aérienne souhaite préserver la santé des passagers et du personnel de bord, se montrant donc, intransigeante sur les règles à respecter.