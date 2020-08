Le gouvernement turc a annoncé qu’il poursuivra ses recherches de gisements gaziers en Méditerranée orientale. L’annonce a été faite hier dimanche 16 août 2020. Dans une notice de la marine turque, publiée dans la nuit du samedi au dimanche, elle a indiqué que le navire de forage Yavuz, qui est déployé dans les côtes de Chypre depuis des mois, effectuera des recherches du 18 août au 15 septembre prochain, au sud-ouest de l’île.

Recep Tayyip Erdogan s’est montré prêt à dialoguer

Dans la notice, la marine turque a fait une mise en garde en déconseillant fermement « de se rendre dans la zone de recherche » a-t-elle déclaré. L’annonce de la Turquie a suscité la réaction du ministre européen des Affaires étrangères, Josep Borrell, qui a invité la Turquie à arrêter « immédiatement » ses recherches de gisements gaziers. Dans un communiqué, il a ajouté que l’extension des activités turques dans les côtes de Chypre, augmente « regrettablement les tensions et l’insécurité ». Le samedi 15 août dernier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est montré ouvert au dialogue, tout en précisant que la Turquie ne reculerait « pas devant les sanctions et menaces ». De plus, la diplomatie turque a publié, hier, des images de manœuvres navales en Méditerranée orientales. Elles font voir plusieurs navires de guerre qui escortent un autre bateau de recherche sismique turc, le Barbaros Hayrettin Pasa.

Un navire accompagné par des bâtiments de guerre

Notons que l’annonce de la Turquie, intervient dans une période de tensions croissantes en Méditerranée orientale. Dans cette région, la découverte de vastes gisements gaziers, ces dernières années, a augmenté l’appétit de la Turquie. Pour rappel, au cours de la semaine écoulée cette dernière a dépêché le navire de recherche sismique, Oruç Reis, qui était accompagné par plusieurs bâtiments de guerre, dans une localité revendiquée par l’Etat grec. Cela a provoqué la colère d’Athènes et l’inquiétude de l’union européenne (UE).