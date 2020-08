Sale temps pour la star du RnB R. Kelly. En prison depuis plusieurs mois, la superstar se bat depuis le début pour recouvrer sa liberté. Mais plus le temps passe, le bout du tunnel semble s’éloigner. Les choses se compliquent de plus en plus au fil du temps. Selon des sources concordantes, au moins 50 personnes devraient défiler sur invitation du procureur de Chicago à la barre comme témoins dans un procès qui devrait faire grand bruit.

Il est également poursuivi dans d’autres affaires à New York et à Chicago. Récemment, un juge de Chicago a pris une décision qui prolonge sa détention. Alors que ses avocats mettent les bouchées doubles pour le libérer estimant qu’avoir la crise sanitaire qui secoue le monde la star n’est pas en sécurité en prison, la dernière décision du juge de Chicago rallonge le délai de son détention.

En effet, le juge fédéral Harry Leinenweber a estimé que justement à cause de la crise sanitaire qui frappe plusieurs pays du monde, a décidé de reporter les audiences. Ceci, dans le but qu’elles se tiennent dans les meilleures conditions pour éviter une annulation du procès.