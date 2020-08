Impliqués récemment dans des actes de violence et de racisme dans le cadre des manifestations qui ont suivi la mort de Georges Floyd, le noir américain tué par un policier blanc aux USA, les policiers français s’étaient défendus et se défendent encore de n’être pas racistes. Pour prouver une nouvelle fois que la police n’est pas raciste, le ‘’Syndicat France Police – Policiers en colère’’ qui se revendique d’être la « cinquième puissance syndicale du ministère de l’Intérieur et la 1ère force d’opposition de la Police Nationale, » a posté une vidéo d’environ 1min30 sur compte twitter.

Mais malheureusement, la vidéo n’a pas fait ce pourquoi elle a été conçue, au contraire, elle a reçu mauvais accueil chez les internautes. Dénommée « La police est-elle raciste ? La réponse en image ! », la vidéo a connu la participation de trois policiers. Deux d’entre eux, un homme une femme, effectuant un contrôle routier, ont arrêté un automobiliste. Celui-ci arrêté, et qui fumait un joint est laissé repartir avec présentation d’excuses des policiers après qu’il leur ait reproché de l’avoir arrêté pour la énième parce qu’il est suédois les a taxé les de raciste. A la fin de la vidéo, il a été mentionné : « La délinquance n’a ni couleur ni religion, mais la victimisation oui ! La police combat le racisme et vous protège ».

“Je n’ai pas vu plus débile que cette vidéo”

Sur twitter, la vidéo a été l’objet d’une grande polémique puisqu’elle a donné un résultat totalement contraire à son objectif principal. « Je n’ai pas vu plus débile que cette vidéo. Elle montre au contraire que la police est raciste alors que ce n’est pas vrai, » a estimé un commentateur et à un autre d’ajouter, « C’est probablement un compte parodique mais il faut qu’ils le mentionnent dans le profil ». « Stéréotype dégoûtant. Je pense que cette vidéo est la preuve que la police est raciste, » a également commenté une autre personne. D’autres sont allés jusqu’à douter de l’authenticité du compte twitter du syndicat, puisqu’il ne peut pas poster une vidéo pareille.