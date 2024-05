Bénin : L’opposant Thibaut Ogou pique une colère noire après sa condamnation

Thibault Ogou. Photo: DR

Le dossier relatif aux violences électorales de 2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a connu son épilogue ce vendredi 10 mai 2024. En effet, les différentes personnes poursuivies dans le cadre de cette affaire ont reçu, selon les charges retenues contre elles, la peine qui leur convient. Quatre d’entre elles ont été condamnées à dix ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de francs Cfa. Les mis en cause dans cette affaire sont au nombre de 42 au total.

L’un d’entre eux aura particulièrement marqué l’esprit ce vendredi 10 mai à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il s’agit de l’opposant Thibaut Ogou. Ce dernier a piqué une colère noire avec une violente réaction après l’annonce de la sentence prononcée contre lui par la Criet. Il a été condamné à 38 mois de prison et 2 millions de Fcfa d’amende. À l’annonce de la sentence, ce dernier s’est mis à lancer des invectives contre la Justice béninoise. « La justice est morte au Bénin. Vous n’avez pas honte ? », a-t-il lancé aux juges.« Je suis un cabri mort. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez », ajoute-t-il par la suite.

Il plaide non coupable

Après ces mots, le juge a demandé aux gardes pénitentiaires de le mettre au violon. Il a également demandé au ministère public de mettre l’accusé à sa disposition. Notons que l’accusé a plaidé non coupable devant le juge. Il fait notamment savoir qu’il a été interpelé sur l’esplanade extérieure du stade de l’amitié le lundi de Pâques d’avril 2021. Il a nié avoir participé à des manifestations. « C’était un jour de fête. J’ai quitté chez moi à Fidjrossè pour le stade de l’amitié. J’étais devant mon véhicule quand les policiers sont venus me chercher le 6 avril 2021 », avait déclaré l’ancien gendarme.