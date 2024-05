Miraculé, un garçon se réveille 19h après un arrêt cardiaque aux USA

Cartier McDaniel (Image: KDVR)

Cartier McDaniel, un garçon de quatre ans de Denver, a vécu une expérience qualifiée de « miraculeuse » après que son cœur a cessé de battre pendant 19 heures. Tombé gravement malade le 8 avril, il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants du Colorado où son état s’est détérioré. Les médecins ont diagnostiqué un arrêt cardiaque, déclenché par une infection au streptocoque du groupe A qui a évolué en sepsis, et ont mis en place une assistance vitale pour tenter de le sauver.

Durant les 19 heures critiques, l’équipe médicale a essayé sans relâche de réanimer Cartier, utilisant même une technique où le sang est pompé à travers un poumon artificiel pour être oxygéné. Malgré tous leurs efforts, le pronostic restait sombre, et la famille de Cartier, rassemblée à son chevet, se préparait au pire. Des proches ont passé la nuit à prier et à veiller, anticipant une issue tragique alors que les médecins les avaient avertis de la possibilité de l’échec de la machine de soutien vital.

Publicité

C’est dans ces moments de désespoir que Cartier a montré des signes inattendus de rétablissement. À la grande surprise des médecins, son cœur a recommencé à battre sans explication médicale claire. Dominique, le père de Cartier, a exprimé sa gratitude en attribuant ce retour à la vie à une intervention divine. Pour la mère de Cartier, Destiny Anderson, cette période a été marquée par une intense tourmente émotionnelle, essayant de se préparer à l’éventualité de perdre son fils.

L’infection initiale de Cartier, qui a conduit à cette situation critique, a été une source de grande inquiétude pour sa famille. Anderson a raconté comment, avant l’aggravation de son état, elle avait remarqué des symptômes alarmants comme la froideur des extrémités de Cartier, des lèvres bleues, une respiration difficile, et une coloration sombre autour des yeux. Ces signes ont précipité son transport rapide à l’hôpital, bien que l’issue semblait incertaine.

La communauté médicale reste perplexe face à la récupération inattendue de Cartier. Alors que sa famille reste auprès de lui à l’hôpital, les médecins continuent de surveiller les effets à long terme de l’arrêt cardiaque prolongé. Des complications possibles, y compris des dommages cérébraux et à d’autres organes, restent à évaluer. La mère de Cartier exprime des remords pour ne pas avoir agi plus tôt, mais se réjouit de la tournure miraculeuse des événements.

Actuellement, Cartier est toujours en soins hospitaliers, recevant des traitements continus pour ses complications post-infection. Les perspectives à long terme pour sa santé restent incertaines, mais son histoire inspire de l’espoir et souligne l’importance des interventions médicales rapides et efficaces dans des situations critiques. La famille McDaniel continue de s’appuyer sur la foi et la résilience de Cartier alors qu’ils naviguent à travers cette épreuve extraordinaire.