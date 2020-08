Le groupe américain Facebook a revu sa politique sur les stéréotypes discriminatoires dans le monde entier après un processus de plusieurs mois, ont indiqué ce mardi les responsables de la plateforme. « Nous avons examiné différents points de vue et avons parlé à plus de 60 organisations et experts du monde entier, y compris des spécialistes et des militants des droits de l’Homme » a expliqué Keren Goldshlager, responsable Intégrité chez Facebook lors d’une conférence de presse.

Les blackfaces, les stéréotypes discriminatoires au sujet des personnes juives, comme l’affirmation que les Juifs dirigent le monde ou siègent dans d’importantes institutions sont désormais interdits sur Facebook et Instagram. Ceux-ci sont utilisés pour alimenter l’antisémitisme, a précisé le groupe.

La plateforme a également annoncé avoir revu sa politique d’étiquetage, des contenus par ses partenaires de fact-checking. Ainsi, les vidéos et les photos publiées sur la plateforme dont l’objectif est de tromper le public pourront désormais être étiquetées avec la mention « contexte faisant défaut». « Un contenu qualifié de partiellement faux contient des faits inexacts. En conséquence, nous réduisons sa distribution, mais dans une moindre mesure que les contenus faux ou altérés, » a ajouté la plateforme.

Une histoire de déshumanisation

Les photos du Père Fouettard qui sont également bannies des deux plateformes du groupe, Facebook et Instagram, selon les responsables de la société, relèvent de stéréotypes discriminatoires et blessants. « Dans le monde entier, le blackface fait partie d’une histoire continue de déshumanisation et de déni des droits civils, » a justifié la société. Le règlement intérieur des deux réseaux sociaux a été adapté en conséquence, a rapporté l’entreprise.