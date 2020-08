Un vol de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines a été obligé de revenir à son point de départ, à cause de deux clients qui n’avaient pas enfilé leurs masques de protection. L’information a été donnée par Emma Protis, porte-parole de Delta Airlines. Elle a confié dans une déclaration adressée à un média américain que « le vol 1227 de Detroit à Atlanta est retourné à la porte d’embarquement à la suite de deux clients qui ne se conformaient pas aux instructions de l’équipage. Après un court délai, l’avion est parti pour Atlanta ».

Ils ont été expulsés de l’avion

A en croire les propos d’Emma Protis, le vol était daté du 23 juillet dernier et avait quitté Atlanta pour se rendre dans la ville de Detroit, dans le Michigan, aux Etats-Unis. Elle a ajouté que les deux passagers concernés ont été expulsés de l’appareil. D’après la plateforme web de Delta, « les clients et les employés de Delta sont tenus de porter un masque ou un couvre visage approprié sur leur nez et leur bouche tout au long de leur voyage, conformément aux directives des meilleures pratiques du CDC ». Notons que ce n’est pas la première fois qu’une compagnie aérienne rebrousse chemin à cause d’un passager.

Au cours du mois de février dernier, un avion de la compagnie canadienne Westjet, qui allait en Jamaïque, avait été contraint de faire demi-tour, à mi-chemin, suite à une mauvaise blague d’un passager qui avait assuré avoir attrapé le coronavirus. Selon les informations d’un média canadien, il y avait 243 passagers à bord de l’avion. Le passager en question s’était levé pour dire qu’il avait effectué un séjour en Chine.