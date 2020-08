Le Bénin célèbre ce 1er août le 60ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Beaucoup d’autres pays africains ont fait et feront de même cette année parce qu’en 1960, ils étaient un certain nombre à négocier leur indépendance avec la France. 60 ans après, ont-ils vraiment profité de cette autodétermination ? « Nous ne pouvons pas dire que l’Afrique n’a pas profité de son indépendance, mais nous n’avons pas su assurer cette indépendance comme il faut. Les interférences de tous ordres ont joué » répond Robert Dossou, interrogé par la BBC, la radio britannique.

Dès la chute du mur de Berlin ce n’était plus leur préoccupation

La chute du mur de Berlin a facilité une certaine prise de conscience par les africains, de la nécessité de lutter pour leur liberté et leur démocratie, a-t-il poursuivi. De son point de vue, dès la chute de ce mur, il « n’y avait plus du tout pour les pays occidentaux, la nécessité de veiller à ce que le communisme ne gagne pas l’Afrique. De 1960 à la chute du mur de Berlin ça a été la préoccupation de l’occident » pense l’ancien président de la Cour constitutionnelle. Il rappelle comment les mouvements de jeunes étaient taxés de communistes quand ils réclamaient la liberté et la démocratie.

« Nous on a fait des mouvements au lycée. On nous a dit qu’on était communistes et nous ne l’étions pas, mais ça nous a aidés à le devenir. Les répressions qui se sont abattues sur les mouvements étudiants, de jeunes dès l’indépendance, ça a pris des tournures variées. Il y a des gens qui ont perdu la vie » a-t-il laissé entendre.