Bénin : lancement des stages préparatoires au Bess et aux diplômes d’état-major à la police républicaine



L’École nationale supérieure de police de Porto-Novo a accueilli, le mercredi 14 mai 2026, la cérémonie officielle de lancement des stages préparatoires à l’obtention du brevet d’études supérieures de sécurité (Bess), du diplôme d’état-major des forces de sécurité (Demes) ainsi que du diplôme spécial d’état-major des forces de sécurité.

Cette rentrée solennelle marque une étape importante dans le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure béninoises. Placée sous le haut parrainage de l’inspecteur général de police de 2ᵉ classe Kokou Brice Allowanou, directeur général de la police républicaine, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités, notamment des autorités militaires, politico-administratives, des cadres de la police républicaine ainsi que des universitaires.

Le directeur de l’École nationale supérieure de police, le commissaire divisionnaire de police Gilles Yekpe, a présenté les objectifs de ces formations destinées à préparer les stagiaires à l’exercice de hautes responsabilités dans le domaine sécuritaire. Il a attiré l’attention sur la nécessité de développer chez les participants une vision prospective des enjeux sécuritaires nationaux, sous-régionaux et internationaux.

« Pour cette session, l’École nationale supérieure de police a mobilisé des formateurs hautement qualifiés, des intervenants nationaux comme internationaux bien expérimentés et un encadrement pédagogique résolument au service de votre réussite. Les enseignements porteront notamment sur les problématiques de stratégie policière, de management des ressources humaines et opérationnelles, de commandement, de sécurité intérieure et transfrontalière », a-t-il déclaré.

L’inspecteur général de police Kokou Brice Allowanou a rappelé les exigences liées à ces formations continues et les attentes placées en ces futurs cadres supérieurs des forces de sécurité. « Ces stages constituent une opportunité précieuse pour renforcer vos compétences professionnelles, développer votre esprit de leadership et vous préparer aux responsabilités supérieures qui vous attendent demain », a-t-il affirmé. Il a aussi invité les stagiaires à suivre la formation avec rigueur, discipline et abnégation.



La cérémonie s’est achevée par une conférence inaugurale animée par le Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques de l’université de Parakou autour du thème : « État de droit, police républicaine et défis sécuritaires ».

À travers le lancement de ces formations supérieures, l’École nationale supérieure de police entend renforcer la professionnalisation de la police républicaine et contribuer à la formation d’une élite sécuritaire capable de répondre aux défis contemporains. Cette initiative traduit également la volonté des autorités béninoises de moderniser davantage les institutions régaliennes du pays.