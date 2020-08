500 bras valides à recruter au sein de l’armée de terre au titre de l’année 2020. L’information a été rendue publique à travers un communiqué de presse daté du 25 août 2020 et signé du chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises. Le concours est élargi à tous les béninois et béninoises âgés de 18 ans au moins.

En raison de la pandémie du coronavirus, les personnes intéressées par ce concours de recrutement au sein des forces armées béninoises sont appelées à s’inscrire en ligne. Selon la note signée par le chef d’Etat-major, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, la phase d’inscription s’étend du lundi 7 septembre au vendredi 2 octobre 2020, sur le site www.sengager-fab.com.

Cependant, les conditions de participation au concours ont été également divulguées. Les intéressés doivent avoir la nationalité béninoise et avoir le Brevet d’étude du premier cycle (Bepc) ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Le communiqué précise qu’il faut avoir entre 18 et 25 ans pour les civils et entre 18 et 27 ans pour les anciens soldats démobilisés et ceux ayant fait le Service militaire d’intérêt national, posséder une bonne constitution physique, une taille d’au moins un mètre soixante, être célibataire sans enfant, ne pas être un agent de l’Etat ou un militaire radié.

Il est à noter que le concours de recrutement au sein des forces armées béninoises se déroulera en trois phases à savoir: la phase sportive, la phase des épreuves écrites et la visite d’aptitude médicale. Pour le moment, la date de déroulement du concours n’a pas encore été dévoilée par l’Etat-major des forces armées béninoises.