Le Baccalauréat au Sénégal est pour dans quelques jours. Si une partie de l’examen avait déjà eu lieu fin Juillet pour des épreuves au choix, les tests à proprement parler, pour l’obtention de ce premier parchemin universitaire devrait se terminer au 02 septembre prochain avec celui dévolu à l’Enseignement général. Mais déjà les autorités sénégalaises en charge de l’organisation de l’examen en étaient à dire les différentes dispositions prises pour permettre un meilleur accès aux résultats. Des dispositions qui avaient induit moult critiques, mais l’Office du Bac, rassure.

Une disposition décriée

Il y a quelques jours, l’office du Bac avait annoncé, en une nouvelle disposition, vouloir envoyer directement dans le téléphone des candidats, leurs résultats. Une disposition qui intervenait dans la cadre du respect des directives gouvernementales dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Des résultats par SMS, donc, qui impliquait pour les candidats qui le désiraient, un enregistrement en ligne via un formulaire Google.

Seulement de nombreux internautes sénégalais avaient remarqué et rapporté de nombreuses défaillances dans la collecte des informations sur Google ; manque de cohérence et de logique, problèmes de sécurité. Sur les réseaux sociaux, des sénégalais avaient soutenu que, l’Office était un organisme étatique bien trop important pour se contenter de solutions communes et toute faites qu’étaient les ‘’Google forms’’ en ligne.

Mais l’Office se dit fin prête

Ce mardi, comme pour donner réponse aux diverses remarques, le directeur de l’Office sénégalais du Bac, Sossé N’Diaye avait donné une conférence de presse. Une conférence qui s’était tenue dans une des salles de conférence du Ministère de l’Enseignement Supérieur sis à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres du Centre-ville de Dakar. De cette conférence, il était ressortit selon la presse locale, que les récriminations étaient arrivées aux oreilles de la direction de l’office et que des dispositions étaient prises pour renforcer l’efficacité de l’enregistrement. En outre avait tenu à préciser Mr Sossé N’Diaye, l’enregistrement pour les résultats par SMS était essentiellement volontaire et que les canaux habituels de promulgation, comme notamment la Radio, demeuraient et pouvaient être également utilisés par les candidats.