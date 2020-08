Avec l’augmentation des cas confirmés de covid-19 au Sénégal, le gouvernement avait instruit le ministre de l’Intérieur après le conseil des ministres du mercredi dernier, pour qu’il prenne de nouvelles mesures afin de lutter contre la propagation du virus. Alors vendredi, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, lors d’une conférence de presse au ministère de la Santé et de l’Action sociale, avait annoncé les nouvelles mesures dont l’objectif est de freiner la propagation du virus.

Le ministre avait fait savoir que désormais les rassemblements au niveau des plages, des terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacles sont interdits. Les cérémonies de levée de corps, considérées comme des lieux de propagation de la maladie en raison de la foule qu’elles drainent, sont également bannies. La violation de ces mesures, d’après le ministre qui annonçait mobiliser la police et la gendarmerie pour les faire respecter, expose les contrevenants à des amendes et des peines de prison.

“Finalement, qui viole la loi ?”

Mais la grande surprise des sénégalais est de constater la violation de ces mesures par des membres du gouvernement. D’après le tweet d’un journaliste sénégalais qui s’est interrogé : « finalement, qui viole la loi ? », on voit dans les images, la ministre du Commerce et des PME, Amina A. Diatta présider une rencontre dimanche avec des centaines de femmes. Ces femmes en effet, étaient coincées dans une salle sans respecter la distanciation sociale. Jusqu’à ce jour, le pays dont ses frontières terrestres restent toujours fermées, est à plus 11.000 cas confirmés de Covid-19.