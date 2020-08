Ce mardi 11 août 2020, l’ex-Première Dame de la Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo avait au cours d’une conférence de presse animée à son domicile jugé illégale la candidature de M. Ouattara pour un troisième mandat. Rappelant également au président Ouattara qu’il avait été inéligible en 2010, avant que son époux, Laurent Gbagbo ne prenne une ordonnance pour le rendre éligible, Mme Gbagbo avait alors invité Alassane Ouattara à rendre la pareille à son époux.

Cependant, le fait d’avoir affirmé que l’actuelle constitution n’autorise pas Alassane Ouattara à être candidat, serait une affirmation d’un peu trop d’après les femmes du RHDP, le parti au pouvoir, qui ont menacé Simone Gbagbo de militer pour son transfèrement à la CPI. Pour les femmes de la coalition de partis au pouvoir, représentées par la ministre de l’éducation nationale, Kandia Camara, le leader de leur parti est bel et bien éligible au regard de l’actuelle constitution.

« M. Alassane Ouattara est bel et bien éligible au regard de la Constitution de la Côte d’Ivoire promulguée le 8 novembre 2016, et qui institue la troisième République et notre pays », ont-elles indiqué avant de proférer des menaces à l’endroit de Mme Gbagbo. D’après elles, la sortie de la deuxième vice-présidente du FPI a contribué à attiser les mouvements de violence qui ont cours ces derniers jours dans le pays.

Reclamée par la CPI

« Si Mme Simone Gbagbo continue d’attiser la flamme de la haine et de la division qui pourrait engendrer des blessés et des morts, les femmes du Rhdp se verront dans l’obligatoire de demander au président de la République de ne plus s’interposer et de laisser le processus de son transfèrement à la Cour pénale internationale (CPI) ». Rappelons par ailleurs, que Simone avait été libérée de prison en 2018 après 7 ans de détention alors qu’elle avait été condamnée à 20 ans. Une fois sortie, Mme Fatou Bensouda l’avait réclamée devant ses juridictions avant que le président Ouattara ne s’y oppose en lui accordant en plus une amnistie.