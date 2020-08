Julia rowley Farenga, une ancienne stagiaire de la société SpaceX, a dénoncé des représailles après avoir signalé les comportements déplacés de son directeur. Cette alerte lui a coûté la possibilité d’un emploi à plein temps au sein de l’entreprise. Selon les informations du procès intenté le 21 août 2020, la supposée victime a assuré que son responsable du département de propulsion de SpaceX, parlait régulièrement de questions qui n’avaient pas de lien avec le travail.

Elle a fait part de l’affaire aux Ressources humaines

Celles-ci se traduisent par le fait de penser que leur réunion serait meilleure dans le monde magique d’Harry Potter. Elles se traduisent également par le fait de commenter ces échanges avec d’autres collègues de sexe masculin. « Je pourrais passer le reste de ma vie à essayer de vous comprendre » a déclaré le directeur qui semble ne plus être affilié à SpaceX, d’après la plainte. Par ailleurs, elle dit avoir confié aux ressources humaines, avoir été « très mal à l’aise avec le fait que son manager fasse un tel commentaire sans aucune indication de sa part qu’il pouvait y être invité ». Julia rowley Farenga a finalement dit avoir rencontré Will Heltsley, vice-président de la propulsion de SpaceX. Selon les informations de la plainte, il avait reconnu une attitude « problématique ». Aussi, disait-il vouloir parler au stagiaire masculin du directeur afin de savoir si les faits se sont produits parce que « Erik est Erik ou parce que vous êtes vous ».

Un sixième examen négatif

A en croire le procès-verbal, les choses ont par la suite empiré. A la suite de cinq excellents examens de performance, le sixième examen de performance de la stagiaire, après trois étés dans l’entreprise, a été négatif. Cela, en dépit des demandes fréquentes d’évaluation de performance de la stagiaire et le fait qu’on lui ait dit « qu’elle se débrouille bien ». Cependant, quand elle a postulé pour un travail à plein temps, on lui a fait savoir que le poste était attribué à une personne ayant plus d’expérience. La plainte a souligné que Julia rowley Farenga a appris que « Will Heltsley l’avait empêché d’être engagée ». Ni les managers cités dans la plainte, ni SpaceX n’ont donné suite aux demandes du média ayant donné l’information. Aussi, SpaceX n’a-t-il pas encore répondu à la plainte devant le tribunal.