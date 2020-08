Le maire de la ville de Ouidah, Christian Houétchénou entre officiellement dans la danse des adulateurs de Patrice TALON, l’invitant à un second mandat. En effet, au travers d’un meeting organisé le weekend dernier dans la ville touristique, il a affiché sa volonté de voir l’actuel chef de l’Etat dans la course à la présidentielle de 2021. Des jeunes et plusieurs têtes couronnées étaient aussi de la partie pour exprimer leur soutien à Patrice TALON dans l’accession à la magistrature suprême en 2021. Selon eux, il n’est pas question d’interrompre la dynamique de développement du Bénin pour 2021.

« Ensemble, finissons le job »

Après les oracles de Ouidah, le maire, les têtes couronnées et les jeunes donnent carte blanche au chef de l’État pour un second mandat. Lors d’un meeting tenu samedi dernier à Ouidah, ils ont tous exhorté Patrice TALON à se présenter pour un second mandat en 2021. Au début de la rencontre, les autorités qui étaient de la partie ont à tour de rôle félicité le numéro un béninois. À en croire leurs propos, le chantre de la rupture a œuvré, entre autres pour mettre fin à la corruption et à l’organisation de concours frauduleux pour les recrutements dans la fonction publique. Tout en estimant que depuis 2016, le chef de l’État est resté fidèle à ses réformes politiques et institutionnelles, Christian Houétchénou, le maire de la ville de Ouidah se dit fier de ce que les promesses de Patrice TALON se réalisent. « Les sages ont constaté que les questions de royauté et de gestion des collectivités sont prises en compte par le vote de plusieurs lois », a-t-il fait savoir. « Ensemble, finissons le job » ont-ils affirmé à l’unanimité, faisant allusion aux politiques et reformes (sans NLDR) de Patrice TALON.

Des jeunes de la ville valident

Des jeunes n’ont pas manqué aussi de rassurer Patrice Talon de leur soutien indéfectible. Ayant à leur tête François Quenum, ils ont tous souhaité à l’unanimité la candidature de Patrice Talon pour 2021. Il faut que Talon revienne en 2021 pour finir la réfection et la réhabilitation du musée historique de Ouidah et des autres constructions connexes a-t-il aussi ajouté.