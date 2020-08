Le 20 mars dernier, le Sénégal fermait son espace aérien international. Une décision prise à l’instar de nombreux autres pays et entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Au 15 juillet soit quatre mois plus tard, les autorités sénégalaises levaient les interdictions de trafic et les vols internationaux et domestiques reprenaient. Mais selon le témoignage de voyageurs sénégalais, aucunes mesures de dépistages systématiques n’avaient cours à l’arrivée à l’aéroport de Dakar ; une responsabilité qui n’incombaient pas aux autorités du pays.

Le Sénégal laxiste sur les mesures de prévention ?

Sur une radio locale, un ressortissant sénégalais en provenance d’un pays africain, avait témoigné avoir été vivement surpris et « choqué » de ne pas avoir eu à subir des tests réglementaires de dépistage pour la Covid-19. Selon le voyageur qui était arrivé à l’Aéroport international Blaise DAGNE Dakar-Diass en provenance du Tchad, il leur avait été, à lui et aux autres passagers, simplement retiré les fiches de renseignement à eux remis au départ à Addis-Abeba, et demandé sans autres formes de procès de « faire leurs formalités et de partir ».

Le voyageur surpris s’était rapproché d’un des instituts sur le territoire chargé de ces dépistages, et lui avait été répondu que seuls les passagers en partance du Sénégal étaient testés. Une intervention qui avait eu un tel écho, que les autorités sanitaires étaient montées au créneau pour redire les protocoles en usage dans le pays en ce qui concernait les mesures sanitaires aux porte d’entrée aéroportuaires. Selon le Ministère sénégalais du Tourisme et des transports aériens, il n’y avait pas de tests systématiques de dépistages à l’arrivée aux aéroports à Dakar parce que l’assurance de l’effectivité de ces tests était laissée à la discrétion des compagnies aériennes.

Des dispositions précises…

Autrement dit, les compagnies aériennes pour avoir autorisation à commercialiser des services aériens en provenance ou à destination du Sénégal, avaient déjà au préalable « accepter de se conformer aux dispositions de la note circulaire n° 1025/MTTA du 17 juin 2020 ». Des dispositions qui disaient qu’un passager n’était autorisé à embarquer à destination que s’il avait présenté « l’original d’un certificat de test COVID- 19 négatif, datant de moins de sept (07) jours, à compter de la date du test, (…) délivré par un laboratoire se situant dans l’Etat où le passager commence ou a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou un organisme sanitaire international reconnu ».