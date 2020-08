Aux USA, l’administration Trump avait tellement resserré l’étau autour de TikTok, que Microsoft et ByteDance avaient dû informer le Comité pour les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) qu’ils étaient en pourparlers. Un accord auquel le président imposait une marche forcé sous la menace d’ici au 15 septembre prochain de bannir définitivement la plateforme du territoire. En Chine, la démarche n’avait pas plu, encore moins les sanctions imposées à Huawei ou ZTE. Pékin qui avait prévenu que des mesures de rétorsions pouvaient s’appliquer si Washington persistait sur sa lancée, jetait son dévolu sur Apple.

Des disconvenues en perspective pour Apple

En Chine, les revenus déclarés de la marque à la pomme ont renoué avec la croissance en 2020 avec des revenus, selon les plateformes financières, de 13,58 milliards de dollars, contre 13,17 milliards de dollars l’année dernière. Cela équivaut à un taux de croissance des bénéfices de 3,1% d’une année sur l’autre. Pour le premier trimestre de 2020, les revenus en Chine représentaient 14,8% des revenus totaux d’Apple. Et la nouvelle série iPhone 11 avait été pour beaucoup dans le recouvrement par la marque de sa popularité auprès des clients chinois.

Une croissance que les démêlés de Huawei d’abord et de TikTok maintenant avec les autorités américaines, risquaient de compromettre. Il y a peu en une saga qui avait connu de nouveaux épisodes il y a seulement quelques jours, l’administration Trump demandait à ByteDance, la société détentrice de Tiktok, de presser le pas dans sa procédure de cession des activités de la plateforme à un repreneur américain et basé aux USA. Dans la même veine de sa politique de répression contre ces entreprises chinoise qu’elle accusait d’espionnage au profit de Pékin, l’administration Trump enfonçait un peu plus Huawei en ne renouvelant pas sa licence temporaire d’exploitation.

En représailles révélait, la presse américaine, Pékin avait aussi décidé de rendre la vie dure à Apple. Selon le média numérique, ‘’The Information’’, les autorités chinoises auraient décidé de se pencher sur tous les vides juridiques qui avaient permis une certaine aisance d’exploitation jusqu’ici. De ce point de vue la marque à la pomme pourrait donc se voir sous peu interdire d’activité sur l’immense marché chinois à condition bien sûr de se plier à de nouvelles directives, qui l’on s’en doutait, seraient les plus strictes possibles.