La Russie accélère son alternative à Starlink avec 16 satellites Rassvet déjà en orbite

La Russie poursuit le développement de sa propre constellation d’internet par satellite avec le projet Rassvet. Selon des déclarations relayées par le média public ukrainien Suspilne, seize satellites sont déjà en orbite, mais aucun élément ne permet pour l’heure de confirmer une utilisation militaire du système.

Le projet est porté par Bureau 1440, une entreprise russe spécialisée dans les technologies spatiales. D’après Serhii Beskrestnov, expert en électronique connu sous le surnom de « Flash » et conseiller auprès du ministre ukrainien de la Défense, Moscou, selon la même source, teste actuellement son réseau de communication par satellite destiné à fournir des services comparables à ceux de Starlink, le système développé par SpaceX.

Seize satellites déjà déployés

Selon les informations rapportées par Suspilne, les seize satellites Rassvet actuellement en orbite constituent une première étape dans la construction de la future constellation russe. Serhii Beskrestnov estime toutefois qu’un réseau de cette nature nécessite un nombre bien plus important d’appareils pour garantir une couverture stable et continue.

D’après ses explications, entre 200 et 250 satellites seraient nécessaires pour assurer un service permanent. Les plans annoncés prévoiraient à terme plusieurs centaines d’engins supplémentaires, mais leur calendrier de déploiement reste à confirmer.

La Russie avait déjà procédé à des essais de cette technologie avec plusieurs satellites expérimentaux lancés en 2023 et 2024. Le déploiement des seize premiers satellites opérationnels en mars 2026 marque ainsi le passage à une nouvelle phase du programme.

Aucune utilisation militaire confirmée à ce stade

Interrogé sur un éventuel emploi militaire du système, le conseiller ukrainien a indiqué qu’aucune preuve ne permettait actuellement d’affirmer que les satellites Rassvet sont utilisés dans des opérations russes.

Il estime que les capacités actuelles de la constellation demeurent limitées en raison du faible nombre de satellites en service. Une utilisation ponctuelle pourrait théoriquement être envisagée lors du passage d’un satellite au-dessus d’une zone donnée, mais aucune confirmation n’a été apportée à ce sujet.

Selon lui, l’apparition d’une utilisation militaire serait détectable grâce à l’analyse du trafic satellitaire, aux renseignements collectés ou à l’examen de matériels récupérés sur le terrain.

Une concurrence croissante face à Starlink

Le développement de Rassvet intervient alors que les constellations de satellites en orbite basse prennent une place croissante dans les télécommunications mondiales. Starlink, exploité par SpaceX, compte déjà plusieurs milliers de satellites en service et s’est imposé comme la principale référence du secteur.

Pour Moscou, la mise en place d’un réseau national pourrait permettre de disposer d’une infrastructure indépendante pour les communications et l’accès à internet à haut débit. La prochaine étape du programme dépendra désormais de la capacité de Bureau 1440 à poursuivre le rythme des lancements afin d’augmenter progressivement la taille de la constellation Rassvet.