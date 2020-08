Le boa constricteur est réputé pour être l’un des serpents les plus puissants au monde. Aux USA, plus précisément en Californie, un jeune couple a eu une très désagréable surprise ce vendredi 07 août. C’est dans la salle de bain de leur domicile, qu’Irma Zambrano et Elk Grove ont découvert un phénoménal boa constricteur qui se prélassait dans les toilettes. Irma Zambrano, la maîtresse des lieux a avoué qu’elle n’est pas prête d’oublier cette matinée où elle a eu la peur de sa vie. Heureusement pour tout le monde, le boa a été capturé.

Face aux journalistes de CNN, Glenn Stough, le spécialiste qui a été appelé pour capturer l’animal, a cependant avoué que c’était la première fois de sa carrière qu’il fait une telle découverte, le reptile était tout simplement impressionnant.

Le pire a été évité

Stough a dû utiliser toute son expérience emmagasinée pendant toutes ces années pour capturer le boa. “Il était fort, gros, et il s’est agrippé à quelque chose ce qui lui a permis de me tirer avec lui. Il était plus fort que mes pinces et j’étais sur le point de l’attraper avec mes mains. Heureusement, il a un peu figé et j’ai sauté sur l’occasion” a livré Glenn Stough aux journalistes de CNN.

Irma Zambrano quant à elle, restera à jamais marquée par cette matinée du 07 Août: “C’est le pire cauchemar de quiconque que quelque chose sorte des toilettes! On pense toujours au pire: le serpent va se déplacer partout dans la maison, s’enrouler autour de notre cou et nous faire suffoquer! J’ai perdu toute confiance envers les salles de bain” a déclaré la jeune femme.