Un parlementaire britannique a été interpellé suite à plusieurs accusations d’agression sexuelle et de viol. L’information a été donnée par un média britannique, qui a précisé que l’arrestation a eu lieu hier samedi 1er août 2020. La police de la ville de Londres a dit avoir été informée de quatre soupçons d’agressions entre juillet 2019 et janvier 2020, à l’encontre de cet ancien ministre. Dans un communiqué, elle a également fait savoir qu’ « un homme d’une cinquantaine d’années a été arrêté le samedi 1er août, soupçonné de viol. Il est actuellement détenu dans un poste de police de l’est de Londres ».

Une femme forcée à avoir des rapports sexuels

A en croire la police, il a été libéré sous caution. Selon la source ayant donné l’information, une femme âgée d’une vingtaine d’années et ex-employée du Parlement britannique a confié à la police avoir été agressée et forcée à avoir des rapports sexuels. Notons que le nom de l’homme politique mis en cause n’a pas été révélé. Cependant, la police métropolitaine a annoncé, dans un communiqué, avoir ouvert une enquête après ces accusations. Par ailleurs, un porte-parole du parti conservateur a fait savoir que de telles accusations « sont prises extrêmement au sérieux ». Il n’a cependant pas apporté de commentaires sur la situation.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un député britannique est accusé d’avoir commis une agression sexuelle. En 2013, le député du parti de l’ancien Premier ministre britannique, David Cameron, Nigel Evans, avait été arrêté par la police du Lancashire, pour des soupçons de viol et d’agression sexuelle.