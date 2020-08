La Turquie a payé un lourd tribut à la Covid-19. Plus de 6000 personnes ont déjà succombé à cette terrible pandémie dans le pays. Pour contrer la propagation du mal, le ministère de la santé turc a mis au point en avril une application qui permet à ses utilisateurs d’avoir des informations sur les localités du pays à haut risque et le nombre des infections. Jusque-là « Hayat Eve Sigar » ne posait pas problème. Il a fallu que le ministère de la santé rajoute à l’application mobile une nouvelle fonction, pour qu’une polémique naisse.

C’est « un encouragement à la culture de dénonciation »

En effet, cette fonction permet à l’utilisateur de signaler le non-respect des mesures barrières et autres restrictions dues à la Covid-19. Il peut même prendre la photo de l’endroit où l’acte a été posé et l’envoyer aux autorités avec l’adresse exacte. Pour le président de l’association Alternatif Bilisim Faruk Cayir , c’est « un encouragement à la culture de dénonciation ». « Il n’est pas exclu qu’une personne ayant un différend avec quelqu’un le dénonce uniquement pour cette raison. Des exemples similaires ont été vus dans le passé en Turquie » indique le militant des droits numériques.

« Sauver des vies »

Il s’est par ailleurs attaqué à l’application qui de son point de vue n’est pas fiable « car elle n’assure pas l’anonymat des utilisateurs et partage leurs informations avec de nombreuses institutions publiques et privées, y compris les compagnies de transports ». « Hayat Eve Sigar » ne renseigne pas non plus sur la durée de conservation des données collectées. Les autorités turques assurent tout de même que l’application respecte la loi sur la protection des données personnelles. Son seul objectif c’est de « sauver des vies » selon elles.