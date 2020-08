Une opération peu ordinaire s’est tenue il y a quelques jours dans un hôpital de New Delhi en Inde. Une tumeur aussi grande qu’un garçon de 15 ans a été extraite du ventre d’une femme. La femme, la cinquantaine, ne comprenait pas sa prise de poids subite au fil du temps. Elle a finalement été informée par des médecins qu’une grande tumeur bénigne se développait dans ses ovaires.

La patiente a été admise dans l’hôpital dans lequel devait être réalisé l’opération et en est sortie quatre jours plus tard. C’est un groupe de médecins indiens qui a réalisé cette opération “inédite” pendant trois heures et demie d’horloge dans l’hôpital Indraprastha Apollo à New Dehli. L’information a été rapportée par Medical dialogues. Pour Dr Arun Prasad qui a conduit l’opération, retirer cette tumeur était un défi pour son équipe puisque « la patiente avait une hémoglobine exceptionnellement faible et a dû recevoir six unités de transfusion sanguine (au total) avant, pendant et après la procédure»

Le Dr Arun Prasad s’est réjouit du succès de cette opération avec la participation de divers spécialistes du domaine médical. Il a affirmé qu’après l’opération, le poids de la patiente est descendu à 56 kg. Il faut préciser que selon la presse indienne, la tumeur ovarienne de 50 kilogrammes qui a été retiré du ventre de cette femmes, est la plus énorme que la médecine ait connu.